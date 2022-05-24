Известна главная особенность AirPods второго поколения. Apple откажется от прогресса
Денис Марков —
AirPods Pro второго поколения будут оснащены портом Lightning. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо.
Беспроводные наушники продолжат заряжаться от привычного линейке порта. Ранее сообщалось, что к 2024 году Apple откажется от него в пользу USB-C. Кажется, она начнет вносить изменения не с этого или следующего года, когда ожидается премьера новых AirPods Pro.
Ранее сообщалось о нововведениях в наушниках. Есть вероятность, что Apple усовершенствует систему активного шумоподавления. Кроме того, они могут получить поддержку Lossless Audio и новые возможности отслеживания физической активности.
Минг-Чи Кто также говорил о том, что Apple откажется от Lightning во всех устройствах, где он есть. Среди них те самые AirPods. Один из владельцев наушников уже не выдержал и интегрировал в них новый разъем. Вот, что получилось.
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Комментарии
+233
Эпл откажется от прогресса и сделает их проводными 🙃
час назад в 20:56
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