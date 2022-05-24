Apple AirPods Pro

Известна главная особенность AirPods второго поколения. Apple откажется от прогресса

Денис
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AirPods Pro второго поколения будут оснащены портом Lightning. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо. 

Беспроводные наушники продолжат заряжаться от привычного линейке порта. Ранее сообщалось, что к 2024 году Apple откажется от него в пользу USB-C. Кажется, она начнет вносить изменения не с этого или следующего года, когда ожидается премьера новых AirPods Pro. 

Ранее сообщалось о нововведениях в наушниках. Есть вероятность, что Apple усовершенствует систему активного шумоподавления. Кроме того, они могут получить поддержку Lossless Audio и новые возможности отслеживания физической активности. 

Минг-Чи Кто также говорил о том, что Apple откажется от Lightning во всех устройствах, где он есть. Среди них те самые AirPods. Один из владельцев наушников уже не выдержал и интегрировал в них новый разъем. Вот, что получилось


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Комментарии

Seagull
–831
Seagull
Для кого usb c прогресс, а для кого и нет
2 часа назад в 19:41
#
+156
heaven
Что получилось?
2 часа назад в 19:44
#
+233
Мих
Денис, не спешите.
Последний абзац

«Минг-Чи Кто также говорил ...»
Кто кто говорил? :-)

« ... Вот, что получилось»

Здесь должна быть ссылка.
2 часа назад в 19:45
#
tellurian
+3753
tellurian
Новость ради новости :)
2 часа назад в 19:46
#
st00p1dm0nkey
+3534
st00p1dm0nkey
Эпл откажется от прогресса и сделает их проводными 🙃
час назад в 20:56
#
+255
Paspartu
Беспроводная зарядка, и пофиг что там за разъем.
53 минуты назад
#
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