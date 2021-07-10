Инсайдер Джон Проссер из издания Frontpage Tech назвал потенциальные характеристики Google Pixel 6 и 6 Pro. Смартфоны выйдут ориентировочно в октябре этого года. Они удивят процессором, объемом памяти, камерой и даже программным обеспечением.Pixel 6 получит экран с диагональю 6,4 дюйма и матрицей типа AMOLED. Тыльная камера будет двойной с главным и ультраширокоугольным сенсорами, их разрешение составит 50+12 МП соответственно, фронталка будет одинарной с сенсором на 8 МП. Объем оперативной памяти устройства составит 8 ГБ, емкость накопителя будет предлагаться в двух версиях — 128 ГБ и 256 ГБ.У Pixel 6 Pro будет дисплей на 6,7 дюйма в матрицей типа P-OLED (пластиковый OLED), такой же стоял в Pixel 2 XL 2017 года выпуска. Камера будет тройной — с главным модулем, телефото и ультраширокоугольным, их разрешение составит 50+48+12 МП соответственно. Фронтальная камера будет двойной с разрешением 12+12 МП. Объем аккумулятора составит 5000 мАч, емкость оперативной памяти 12 ГБ, модель выйдет в трех вариантах объема накопителя — 128, 256 и 512 ГБ, последний — первый для линейки Google Pixel.Есть и другие слухи по поводу аппаратного и программного обновления. Высока вероятность, что Google Pixel получат первое за долгое время радикальное обновление Android. Кроме того, по слухам, Google переходит процессоров Qualcomm к новому семейству чипов под кодовым названием Whitechapel.В 2020 году Google Pixel 5 и 4a. Неожиданно для аудитории они оказались предфлагманами, а не топовыми устройствами с максимально высокими характеристиками. У Pixel 5 был процессор Snapdragon 765G, не серии Snapdragon 800, которыми оснащаются флагманы. Стоил он $700, притом что топовые устройства продаются по цене от $1000. Pixel 4a вообще оказался моделью среднего класса со стоимостью $500.