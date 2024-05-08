Как 20 лет назад: выпущен КПК с физической клавиатурой

Энтузиаст Тейлор Хэй, страдающий жёсткой ностальгией по хайтеку прошлого, создал карманный компьютер, в котором объединены компоненты от смартфона Blackberry и одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi. Устройство получило условное название BlackberryPi Handheld.
Основой этого КПК, будто бы беспощадно телепортированного к нам из начала нулевых, стала плата от компьютера Raspberry Pi 4, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. В качестве дисплея используется LCD-панель HyperPixel. Особенностью BlackberryPi Handheld стала физическая QWERTY-клавиатура с трекпадом от смартфона Blackberry Q10, который был популярен в прошлом десятилетии среди любителей кнопочных телефонов.
Корпус этого ретро-гаджета был напечатан на 3D-принтере. Его размеры позволили разместить все компоненты, включая аккумулятор на 10 000 мА·ч. В качестве операционной системы используется Kali Linux. Подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте Hackaday, если вы не боитесь щемящего приступа ностальгии.
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