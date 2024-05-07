Представлена обновленная клавиатура Magic Keyboard





Также на ивенте Let Loose компания Apple показала новую клавиатуру Magic Keyboard для последних моделей iPad Pro в более тонком и легком дизайне.



Как сообщает компания, клавиатура Magic Keyboard стала тоньше и легче, при этом дизайн не утратил своей эргономичности и плавности. Расцветки соответствуют новым iPad Pro — серебристый и черный.





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Среди улучшений отметили регулировку яркости экрана, алюминиевую подставку для рук и увеличенный трекпад с тактильной отдачей. Apple утверждает, что благодаря новому трекпаду владельцы iPad Pro почувствуют себя будто работают с MacBook. Обновленная Magic Keyboard доступна для предзаказа уже сегодня по цене $300 (~27 тыс руб) для 11-дюймовых моделей iPad Pro, и $350 (~31 тыс руб) для версии с экраном 13 дюймов.