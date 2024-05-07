Представлена обновленная клавиатура Magic Keyboard

Артем

ке6шгыешын.png

Также на ивенте Let Loose компания Apple показала новую клавиатуру Magic Keyboard для последних моделей iPad Pro в более тонком и легком дизайне. 

Как сообщает компания, клавиатура Magic Keyboard стала тоньше и легче, при этом дизайн не утратил своей эргономичности и плавности. Расцветки соответствуют новым iPad Pro — серебристый и черный.  

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым


фу45гф5гф6кг.png

Среди улучшений отметили регулировку яркости экрана, алюминиевую подставку для рук и увеличенный трекпад с тактильной отдачей. Apple утверждает, что благодаря новому трекпаду владельцы iPad Pro почувствуют себя будто работают с MacBook. Обновленная Magic Keyboard доступна для предзаказа уже сегодня по цене $300 (~27 тыс руб) для 11-дюймовых моделей iPad Pro, и $350 (~31 тыс руб) для версии с экраном 13 дюймов.

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Презентация Apple Let Loose: где смотреть, как включить русский перевод, что покажут
Главная новость об Apple Pencil слита за несколько часов до презентации
Раскрыты все цвета iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Красотища 🤩

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1331
tellurian
Клавиатура по цене планшета :)
Сегодня в 18:42
#