Как быстро найти iPhone, если он потерялся в квартире

Потерять смартфон в помещении не такая уж и сложная задача. В квартире все убрано, сложено по полочкам, но бывает кинешь рюкзак на айфон и сам того не заметишь. Хорошо, если есть время спокойно пройтись по комнатам и отыскать пропажу. Хуже, когда выйти из дома нужно было 10 минут назад, а средство связи до сих пор не в кармане. Рассказываем, как быстро и без паники отыскать гаджет.
Apple Watch в помощь
Для обладателей Apple Watch найти смартфон не проблема. Достаточно смахнуть шторку и тапнуть Ping (иконка с вибрирующим телефоном), а если ее зажать, то айфон начнет мигать вспышкой в темноте.
Но что делать, если «яблочных» часов попросту нет?
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Позвать, Siri
Многие пользователи отключают ассистента, при первом же запуске айфона. Однако именно Siri поможет найти смартфон, который спрятался под подушкой, на дне сумки или в других неочевидных местах квартиры. Чтобы ее включить делаем следующее:
- Открываем «Настройки»;
- Далее тапаем пункт Siri и Поиск;
- Включаем «Реакция на Привет, Siri» и «Siri с блокировкой экрана».
- Если не хотите, чтобы ваши сообщения читались вслух, отключаем «Объявлять уведомления»;
- Готово.
Теперь можно крикнуть «Привет, Siri ты где?» и помощник ответит «Я тут» или скажет что-то другое. Также можно спросить который час или погоду, так у вас будет больше времени сориентироваться по звуку.
Использовать команду «Ты где?»
Есть аналогичный, но слегка усовершенствованный способ. Просто установите эту команду и Сири после ответа на вопрос «Привет, Siri ты где?» запустит звуковой сигнал таймера.
Подключаем «Локатор»
Это, на мой взгляд, самый надежный способ. Смартфон издает не только пронзительный сигнал, но и начинает вибрировать. По умолчанию функция «Локатора» уже включена, но лучше лишний раз удостовериться и не забыть активировать Siri, как это было описано ранее.
- Заходим в «Настройки»;
- Тапаем по строке профиля;
- Выбираем «Локатор»;
- Включаем «Найти iPhone»;
- Готово.
Теперь, просто спросите: «Привет, Siri. Где мой iPhone?». Сигнал будет слышан даже из соседней комнаты.
Не забываем про «умные» колонки
Если вы активно используете «Яндекс Станцию» или «Марусю» от VK, то ваш аккаунт наверняка привязан к колонке. В таком случае можно обратится к Алисе или другому ассистенту, без помощи Сири. Спросите: «Алиса, где мой смартфон?», и помощник постарается вам дозвониться.