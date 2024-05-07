Как быстро найти iPhone, если он потерялся в квартире

Артем
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Потерять смартфон в помещении не такая уж и сложная задача. В квартире все убрано, сложено по полочкам, но бывает кинешь рюкзак на айфон и сам того не заметишь. Хорошо, если есть время спокойно пройтись по комнатам и отыскать пропажу. Хуже, когда выйти из дома нужно было 10 минут назад, а средство связи до сих пор не в кармане. Рассказываем, как быстро и без паники отыскать гаджет.

Apple Watch в помощь

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Для обладателей Apple Watch найти смартфон не проблема. Достаточно смахнуть шторку и тапнуть Ping (иконка с вибрирующим телефоном), а если ее зажать, то айфон начнет мигать вспышкой в темноте.

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Но что делать, если «яблочных» часов попросту нет?

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Позвать, Siri

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Многие пользователи отключают ассистента, при первом же запуске айфона. Однако именно Siri поможет найти смартфон, который спрятался под подушкой, на дне сумки или в других неочевидных местах квартиры. Чтобы ее включить делаем следующее:

  • Открываем «Настройки»;
  • Далее тапаем пункт Siri и Поиск;
  • Включаем «Реакция на Привет, Siri» и «Siri с блокировкой экрана».
  • Если не хотите, чтобы ваши сообщения читались вслух, отключаем «Объявлять уведомления»;
  • Готово.

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Теперь можно крикнуть «Привет, Siri ты где?» и помощник ответит «Я тут» или скажет что-то другое. Также можно спросить который час или погоду, так у вас будет больше времени сориентироваться по звуку.

Использовать команду «Ты где?»

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Есть аналогичный, но слегка усовершенствованный способ. Просто установите эту команду и Сири после ответа на вопрос «Привет, Siri ты где?» запустит звуковой сигнал таймера. 

Подключаем «Локатор»

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Это, на мой взгляд, самый надежный способ. Смартфон издает не только пронзительный сигнал, но и начинает вибрировать. По умолчанию функция «Локатора» уже включена, но лучше лишний раз удостовериться и не забыть активировать Siri, как это было описано ранее.

  • Заходим в «Настройки»;
  • Тапаем по строке профиля;
  • Выбираем «Локатор»;
  • Включаем «Найти iPhone»;
  • Готово.

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Теперь, просто спросите: «Привет, Siri. Где мой iPhone?». Сигнал будет слышан даже из соседней комнаты. 

Не забываем про «умные» колонки

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Если вы активно используете «Яндекс Станцию» или «Марусю» от VK, то ваш аккаунт наверняка привязан к колонке. В таком случае можно обратится к Алисе или другому ассистенту, без помощи Сири. Спросите: «Алиса, где мой смартфон?»,  и помощник постарается вам дозвониться.
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Комментарии

Dmitriy
+928
Dmitriy
Ну вот вариант с Алисой мне чаще всего помогает.
Сегодня в 19:12
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