Как быстро найти iPhone, если он потерялся в квартире

Apple Watch в помощь

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Позвать, Siri

Открываем «Настройки» ;

; Далее тапаем пункт Siri и Поиск ;

; Включаем «Реакция на Привет, Siri» и «Siri с блокировкой экрана» .

и . Если не хотите, чтобы ваши сообщения читались вслух, отключаем «Объявлять уведомления» ;

; Готово.

Использовать команду «Ты где?»

Подключаем «Локатор»

Заходим в «Настройки» ;

; Тапаем по строке профиля;

Выбираем «Локатор» ;

; Включаем «Найти iPhone» ;

; Готово.

Не забываем про «умные» колонки

Потерять смартфон в помещении не такая уж и сложная задача. В квартире все убрано, сложено по полочкам, но бывает кинешь рюкзак на айфон и сам того не заметишь. Хорошо, если есть время спокойно пройтись по комнатам и отыскать пропажу. Хуже, когда выйти из дома нужно было 10 минут назад, а средство связи до сих пор не в кармане. Рассказываем, как быстро и без паники отыскать гаджет.Для обладателей Apple Watch найти смартфон не проблема. Достаточно смахнуть шторку и тапнуть Ping (иконка с вибрирующим телефоном), а если ее зажать, то айфон начнет мигать вспышкой в темноте.Но что делать, если «яблочных» часов попросту нет?Многие пользователи отключают ассистента, при первом же запуске айфона. Однако именно Siri поможет найти смартфон, который спрятался под подушкой, на дне сумки или в других неочевидных местах квартиры. Чтобы ее включить делаем следующее:Теперь можно крикнутьи помощник ответит «Я тут» или скажет что-то другое. Также можно спросить который час или погоду, так у вас будет больше времени сориентироваться по звуку.Есть аналогичный, но слегка усовершенствованный способ. Просто установитеи Сири после ответа на вопросзапустит звуковой сигнал таймера.Это, на мой взгляд, самый надежный способ. Смартфон издает не только пронзительный сигнал, но и начинает вибрировать. По умолчанию функция «Локатора» уже включена, но лучше лишний раз удостовериться и не забыть активировать Siri, как это было описано ранее.Теперь, просто спросите:. Сигнал будет слышан даже из соседней комнаты.Если вы активно используете «Яндекс Станцию» или «Марусю» от VK, то ваш аккаунт наверняка привязан к колонке. В таком случае можно обратится к Алисе или другому ассистенту, без помощи Сири. Спросите:, и помощник постарается вам дозвониться.