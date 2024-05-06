В сети показали iPhone будущего, который невозможно не захотеть хотя бы потрогать





Совсем недавно отгремели AI Pin На волне хайпа вокруг «смартфонозаменителей будущего» — небольших устройств с нейросетями, управляемых голосом — дизайнеры создали, пожалуй, самый необычный iPhone, который вы когда-либо видели.Совсем недавно отгремели Humane Rabbit R1 , а люди с богатой фантазией уже вовсю представляют, как нечто подобное выпустила бы Apple. Цифровые дизайнеры из Phone Industry создали концепт и назвали его iPhone 16S: это небольшой металлический квадратик, который собрал в себе всё самое странное за последние годы.

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Прежде всего, это запоминающийся дизайн Mac Pro «терки». Задняя сторона устройства пористая, а сверху и снизу — металлические «ручки», за которые девайс можно пристегнуть или подвесить. По бокам можно увидеть кнопки громкости и Power, слот для SIM и порт зарядки. Спереди — один квадратный дисплей с тонкими рамками без вырезов.Этот концепт объединяет в себе новомодную идею носимого нейросетевого гаджета, Apple Watch, iPhone и Mac Pro. Не совсем понятно, что с ним делать в реальной жизни, но дизайн и материалы очень привлекают и сразу хочется подержать в руках такого металлического «малыша». А еще он вполне подойдет на роль спиннера или интерактивной бляшки для ремня джинс.