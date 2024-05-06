В сети показали iPhone будущего, который невозможно не захотеть хотя бы потрогать

Олег

На волне хайпа вокруг «смартфонозаменителей будущего» — небольших устройств с нейросетями, управляемых голосом — дизайнеры создали, пожалуй, самый необычный iPhone, который вы когда-либо видели.

Совсем недавно отгремели Humane AI Pin и Rabbit R1, а люди с богатой фантазией уже вовсю представляют, как нечто подобное выпустила бы Apple. Цифровые дизайнеры из Phone Industry создали концепт и назвали его iPhone 16S: это небольшой металлический квадратик, который собрал в себе всё самое странное за последние годы.

Фото: Phone Industry
Фото: Phone Industry

Фото: Phone Industry
Фото: Phone Industry

Прежде всего, это запоминающийся дизайн Mac Pro «терки». Задняя сторона устройства пористая, а сверху и снизу — металлические «ручки», за которые девайс можно пристегнуть или подвесить. По бокам можно увидеть кнопки громкости и Power, слот для SIM и порт зарядки. Спереди — один квадратный дисплей с тонкими рамками без вырезов.

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Фото: Phone Industry
Фото: Phone Industry

Фото: Phone Industry
Фото: Phone Industry

Этот концепт объединяет в себе новомодную идею носимого нейросетевого гаджета, Apple Watch, iPhone и Mac Pro. Не совсем понятно, что с ним делать в реальной жизни, но дизайн и материалы очень привлекают и сразу хочется подержать в руках такого металлического «малыша». А еще он вполне подойдет на роль спиннера или интерактивной бляшки для ремня джинс. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

fly666666
+517
fly666666
Сороки украдут
Вчера в 20:37
#
Dmitriy
+929
Dmitriy
Дорожная туристическая тёрка с часами
Вчера в 20:51
#
+643
franzisonfire
Интеллектуальный интеллект это исполнил? А куски чеснока после выжимания звуком будут удаляться?
Вчера в 22:48
#
+310
Digital Persona
Челку верните, ироды…
Вчера в 22:58
#
+389
den3221
Надеюсь такие айфоны будущего останутся в прошлом!
Сегодня в 00:07
#
Юра из МУРа
+228
Юра из МУРа
Я тебя слепила из того что было)
Сегодня в 00:38
#
+108
Nikodimus73
На вид странный и непрактичный девайс
Сегодня в 06:38
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Вася Вотафаков
+5776
Вася Вотафаков
Все-таки забористая трава была у дизайнеров 🤣
Сегодня в 09:00
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Aspard
+564
Aspard
Колёсики! Где блджад колёсики???
Сегодня в 11:08
#