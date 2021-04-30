





Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала краткое исследование развития технологий фото- и видеосъёмки в сотовых телефонах и смартфонах. Исследование затрагивает период с 1999 года, когда появился первый телефон с камерой, по 2020 год.С 1999 по 2009 годы производители медленно наращивали разрешение камер в мобильных устройства — с 0,3 Мп до 12 Мп. В последующие три года произошёл резкий качественный скачок и появились смартфоны с 32-мегапиксельными камерами (а также единичные модели с более высоким разрешением). До 2018 года разрешение снова росло медленным темпом, а в 2019 году в продажу поступили смартфоны с камерами, снимающими с разрешением 108 Мп.Начиная с 2015 года у большинства смартфонов было две камеры (фронтальная и основная по одному фотомодулю в каждой). Начиная с 2016 года производители стали добавлять основной камере дополнительные модули (сначала один, затем всё больше и больше). К 2020 году среднее количество камер в смартфоне составило 3,7, то есть в большинстве моделей установлена одинарная фронталка и тройная основная камера — такие устройства заняли 29% рынка.Специалисты Counterpoint Research также отметили, что производители стали оснащать смартфоны поддержкой искусственного интеллекта для обработки и улучшения качества снимков. ИИ используется для определения лиц, выделения объектов, измерения уровня освещения, подбор наилучших настроек для фокусировки захвата кадра, настройку цветопередачи, шумопонижения, стабилизации, применения нескольких объективов, бьютификации, качественной съёмки в темноте или на долгой выдержке и добавления к кадру различных эффектов и масок.Counterpoint Research ожидает, что производители продолжат развивать технологии фото- и видеосъёмки в смартфонах в 2021 году. Аналитики полагают, что основной упор в развитии технологии будет сделан на возможности искусственного интеллекта и использовании больших данных, позволяющих анализировать огромные объёмы информации.