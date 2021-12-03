Spotify Wrapped — ежегодная подборка самых популярных композиций у пользователя. В Apple Music тоже есть возможность увидеть такой список — в разделе Apple Music Replay.
Эта функция позволяет определить, какие песни вы слушали наиболее часто в течение года. Причем, не нужно ждать год. Просто откройте соответствующий раздел. Данные в нем обновляются еженедельно.
Кликните по этой ссылке, и на экране появится плейлист с самыми популярными композициями. Это актуально как для приложения, так и для веб-версии. Плейлист можно сохранить, а музыку слушать в предложенном порядке.
Ранее Spotify подвел итоги года. Любой пользователь Spotify может посмотреть свои личные итоги года в этом сервисе: сколько времени он провёл слушая музыку, какие жанры предпочитает, каких исполнителей включал чаще всего, какие песни у него играли на повторе больше других и каким подкастам он уделил больше внимания.
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