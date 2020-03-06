В 2018 году был запущен сервис remove.bg. Он с помощью нейросетей позволяет быстро и качественно удалять фон с изображений и получать готовый png-файл. Разработчики решили пойти дальше и запустили аналогичный сервис для удаления из видео, он получил название Unscreen.
Новый инструмент помимо видеофайлов также поддерживает GIF-анимацию. Основная задача Unscreen автоматически отделять людей от фона, на полученном видео его можно будет заменить другим видео, анимацией или любым статичным изображением.
Для отделения фона потребуется всего лишь загрузить видео или «гифку», нажав кнопку «Upload Clip». Поддерживаются следующие форматы: mp4, webm, ogg и gif. Готовый результат можно будет скачать бесплатно, но на видео будет размещен водяной знак.
Позднее сервис Unscreen запустит платную подписку, которая позволит сохранять видео в Full HD разрешении, загружать и обрабатывать ролики любой длины, а также убирать водяной знак с обработанных клипов. Стоимость подписки пока не называется.
Новый инструмент помимо видеофайлов также поддерживает GIF-анимацию. Основная задача Unscreen автоматически отделять людей от фона, на полученном видео его можно будет заменить другим видео, анимацией или любым статичным изображением.
Для отделения фона потребуется всего лишь загрузить видео или «гифку», нажав кнопку «Upload Clip». Поддерживаются следующие форматы: mp4, webm, ogg и gif. Готовый результат можно будет скачать бесплатно, но на видео будет размещен водяной знак.
Позднее сервис Unscreen запустит платную подписку, которая позволит сохранять видео в Full HD разрешении, загружать и обрабатывать ролики любой длины, а также убирать водяной знак с обработанных клипов. Стоимость подписки пока не называется.
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