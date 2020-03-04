Взламывать смартфоны Apple утилитой Checkra1n теперь можно с помощью устройств, работающих на Android. Это стало возможно после того, как в ней появилась поддержка Linux.
Кому вообще захочется делать джейлбрейк на iPhone с использованием Android-смартфона? На самом деле в этом есть смысл. Дело в том, что Checkra1n работает только на компьютерах с macOS и Linux, то есть обладателям ПК на базе Windows придётся искать какое-то устройство для взлома iPhone, и тут на помощь может прийти смартфон с Android. Главное требование — нужен рутованный смартфон (с root-доступом к файловой системе). Кроме того, потребуется кабель от iPhone и адаптер с широкого разъёма USB-A на тот порт, который используется в Android-смартфоне (micro USB или USB Type-C).
Процесс джейлбрейка относительно простой: iPhone нужно перевести в режиме DFU, а на Android-смартфоне потребуется запустить эмулятор терминала (например, этот). Как это сделать, наглядно показано в данном видео:
[News] It is possible to run checkra1n from an Android device! from r/jailbreak
После взлома на iPhone появляется возможность устанавливать различные твики и приложения, которые Apple по каким-то соображениям не пропускает в App Store. Подборки таких твиков вы можете найти на нашем сайте.
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