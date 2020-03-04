



Компания Google обновила цифрового помощника Google Assistant. Теперь он может вслух читать статьи на сайтах, достаточно отдать ему такую команду.



Assistant поддерживает чтение на 42 различных языках. Если статья написана на языком, который вы не понимаете, помощник может самостоятельно перевести её на родной для вас язык и озвучить её на нём.



Google отмечает, что статьи озвучиваются естественной речью с минимальными, почти не заметными роботизированными артефактами. В процессе чтения веб-страница автоматически пролистывается.



Разработчикам сайтов не нужно никак адаптировать свои сайты, чтобы добавить им поддержку новой возможности Google Assistant. Но они могут заблокировать её, если по какой-то причине не хотят, чтобы посетителям озвучивался контент веб-страниц, для этого нужно использовать в коде специальный тег — nopagereadaloud. Разработчики мобильных приложений могут добавить возможность чтения, используя утилиту Actions on Google.











