Как вернуть Push-уведомления Тинькофф банка для iPhone

10 марта мобильное приложение Тинькофф банка перестало присылать Push-уведомления об операциях для владельцев Apple-устройств. Банк рассказал, как исправить проблему.
Способ работает на версиях iOS 16.4 и выше. Вот как возобновить работу push-уведомлений:
- Открываем сайт Тинькофф в Safari;
- В нижнем меню браузера нажмите кнопку «Поделиться» и выбираем «На экран домой»;
- Жмем на главном экране на новую иконку Тинькофф и входим в учетную запись. Теперь это веб-приложение;
- Разрешаем получать уведомления;
- Теперь push-уведомления о пополнении баланса и расходах будут приходить из веб-версии Тинькофф банка.