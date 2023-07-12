Как вернуть Push-уведомления Тинькофф банка для iPhone

Артем
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10 марта мобильное приложение Тинькофф банка перестало присылать Push-уведомления об операциях для владельцев Apple-устройств. Банк рассказал, как исправить проблему. 

Способ работает на версиях iOS 16.4 и выше. Вот как возобновить работу push-уведомлений:

  • Открываем сайт Тинькофф в Safari;
  • В нижнем меню браузера нажмите кнопку «Поделиться» и выбираем «На экран домой»;
  • Жмем на главном экране на новую иконку Тинькофф и входим в учетную запись. Теперь это веб-приложение;
  • Разрешаем получать уведомления;
  • Теперь push-уведомления о пополнении баланса и расходах будут приходить из веб-версии Тинькофф банка.
А если вам нужно установить iOS-приложение «Тинькофф» (или любого другого российского банка), воспользуйтесь нашей подробной инструкцией.
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Источник:
iPhones
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Комментарии

+566
pincher
Я давно думал так сделать потом просто подзабил, но вот мне интересно прокатит это с тинькофф инвестициями?🤔🤔🤔
Сегодня в 14:19
#
+566
pincher pincher
Норм… Проверил… с тинькофф инвестициями тоже работает😉👍
час назад в 17:12
#
tellurian
+4871
tellurian
А с другими приложениями банков будет работать?
41 минуту назад
#
tellurian
+4871
tellurian
Как на айфоне включить пуш? Я не нашел :(
33 минуты назад
#