Dash

По-настоящему беспроводные наушники (они же TWS-наушники) безумно популярны. Но знаете ли вы, какая модель была самой первой и задала тренд в этом направлении? Нет, это не AirPods от Apple, хотя именно эти наушники воспринимаются многими как эталон.

Первыми TWS-наушниками можно считать Dash от немецкой компании Bragi. Они были представлены на Kickstarter в феврале 2014 года, а поставки первым покупателям намечались на январь 2015 года по цене 199 долларов (около 14,5 тысяч рублей по нынешнему курсу). Стартап сдержал своё обещание, но выпустил продукт позже запланированного — в декабре 2015 года. На Kickstarter эти наушники привлекли более 3,39 миллиона долларов США почти от 16 тысяч покупателей. Модель продаётся и сейчас, но уже дороже (например, в России более чем за 30 тысяч рублей).
Компания Bragi была основана в 2013 году Николаем Хвиидом, который до этого работал главой команды дизайнеров в Harman. В разработке модели Dash также принимал участие Йозеф Шайдер, бывший глава механического дизайна AKG.

Наушники Dash вполне продвинутые даже по современным меркам. В них установлен 32-битный ARM-процессор, звуковой чип с поддержкой Bluetooth 4.0, кодека aptX и 22-битной обработки сигнала, трёхосный акселерометр, термометр, пульсометр, микрофоны и динамики мощностью по 10 мВт, а также накопитель 4 ГБ. Наушники заряжаются менее чем за час и работают до 4 часов в режиме воспроизведения музыки, до 7 часов в режиме фитнес-трекера и до 3 часов в смешанном режиме (музыка и трекер). От зарядного кейса их можно подзарядить пять раз. Предусмотрена защита от влаги, причём наушники выдерживают даже погружение в воду.

Использовать Dash можно как вместе со смартфоном или планшетом, так и полностью автономно, заранее загрузив музыку в накопитель. Наушники работают как фитнес-трекер, датчик показателей здоровья и подхватывают геолокационную информацию от смартфона. С их помощью также можно находить сопряжённое устройство — отправляя ему команду, чтобы оно издавало звуковой сигнал.

Активного шумоподавления у Dash нет, только пассивное, но поддерживается «прозрачный» режим — когда микрофон захватывает внешние звуки и транслирует их в динамик, благодаря чему можно общаться с собеседниками, не вынимая наушники из ушей. Управлять музыкой можно как со смартфона, так и с помощью сенсорных датчиков на самих наушниках.

В 2016 и 2017 года компания Bragi выпустила ещё две модели наушников (The Headphone и Dash Pro), а в 2019 продала свой производственный бизнес. Сейчас она специализируется на разработке операционной системы Bragi OS и мобильного приложения с поддержкой различных стриминговых сервисов, лицензируя эти решения сторонним производителям.



С тем, что Bragi Dash были первыми TWS-наушниками, может не согласиться компания Onkyo. В сентябре 2015 года на выставке IFA в Берлине она представила аналогичный продукт — W800BT. И уже в ноябре, то есть на месяц раньше, чем Dash, эти наушники поступили в продажу в европейских странах.



Модель W800BT была создана Onkyo в сотрудничестве с Gibson Innovations. Эти наушники лишены проводов, обладают динамиками диаметром 8,6 мм, микрофоном и конструкцией с пассивным шумоподавлением. Они заряжаются от кейса, который обеспечивает до 12 часов в режиме воспроизведения музыки и до 15 часов в режиме разговора. Время работы наушников без подзарядки от кейса около 3 часов.

Onkyo несколько раз переиздавала модель W800BT, совершенствуя её показатели, в том числе акустические. В России свежая модификация этих наушников продаётся примерно за 15 тысяч рублей, а оригинальное издание можно найти на вторичном рынке примерно за 5 тысяч.



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