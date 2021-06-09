7 июня 2021 года Apple представила новую функцию, о которой ходило множество слухов — lossless-аудио высокого качества в стриминг-сервисе Apple Music. Кроме того, компания расширила Spetial Audio, или «Пространственное звучание» — теперь оно поддерживается в аудио- и видеозвонках FaceTime. Обычно эта функция работала только с совместимым контентом в стриминг-платформах — например, Apple TV+ или Disney+. Фильмы на этих площадках поддерживают Dolby Atmos. Однако в iOS 15 компания решила расширить возможности «Пространственного звука».
Специалисты из 9to5Mac обратили внимание, что в первой бета-версии iOS 15 «Пространственное аудио» можно включить не только в отдельных фильмах на стриминге. Оказывается, устройства от Apple теперь могут имитировать аудиосцену, даже если изначально она не поддерживается контентом. Установив iOS 15, iPadOS 15 или macOS Monterey, «Пространственное аудио» можно включить при воспроизведении практически любого трека или видео — чтобы сделать это, нужно открыть «Центр Управления» (шторку), удержать палец на шкале громкости и коснуться иконки «Пространственного стерео». Это работает даже с видеороликами из «Фото», снятыми самостоятельно на камеру iPhone или iPad.
Однако есть несколько ограничений.
- Во-первых, функция всё так же поддерживается только на AirPods Pro и AirPods Max — для последних Apple в данный момент обновляет ПО для совместимости с новым стерео-режимом;
- Во-вторых, контент должен воспроизводиться во встроенном проигрывателе Apple; например, чтобы получить «Пространственное стерео» в YouTube-видеороликах, придется смотреть их в браузере Safari, а не в приложении YouTube. При этом журналисты отмечают, что Spotify поддерживается новой функцией. Скорее всего, технология еще «не обкатана» и нужно попробовать разные сценарии использования.
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