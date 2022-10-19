Apple

Каким будет iPhone SE 4 и когда он выйдет

Фархад
iPhone SE 4

Инсайдер Джон Проссер раскрыл подробности о дизайне и сроках выхода следующего самого доступного iPhone.

Хорошая новость заключается в том, что iPhone SE наконец-то лишится физической кнопки «Домой» и огромных рамок, плохая — он станет копией приевшегося в последние годы iPhone XR.

iPhone SE 4 Colors

В отличие от iPhone XR, iPhone SE 4-го поколения получит более мощный чип, поддержку сетей 5G и прокаченные камеры. С учётом недавно принятых в ЕС законов, этот девайс может стать первым iPhone с портом USB-C. Блогер ожидает, что Apple выпустит бюджетный смартфон весной 2023 года.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+3968
Gabriel
Как мы все уже знаем у Эппл несколько превратное понимание слова Бюджетный.
Поэтому SE будет как минимум не дешевым, а как максимум «немножко» дорогим)
минуту назад
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