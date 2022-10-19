Apple

Сделай сам: энтузиаст поделился схемами ретрокомпьютеров для поделок из бумаги

Фархад

Macintosh Papercraft


Канадский художник Рокки Берген выпустил бесплатную коллекцию PDF-чертежей для самостоятельной сборки бумажных моделей легендарных ретрокомпьютеров.

Пакет содержит 24 схемы, которые можно распечатать даже на обычной бумаге формата A4, вырезать и сложить по трём измерениям, чтобы получить миниатюрный муляж Apple Lisa, Macintosh, Commodore 64 и других вычислительных машин. Габариты готовой модели напрямую зависят от используемого размера бумаги — при желании PDF-файлы можно масштабировать на лист A3 или A2.

Retro PC Papercraft

Помимо компьютеров, энтузиаст также создал схемы для бумажных моделей классических игровых консолей Sega Master System и Nintendo GameCube.

Отдельного внимания удостоились и различные аксессуары для представленных устройств, например, мыши, дисководы и коробки с ПО, а степень их проработки и детализация поражают. Сам процесс изготовления бумажных моделей может затянуть на несколько вечеров. По словам создателя этой коллекции, сборка поделок приносит «медитативный опыт и расслабляет».

Скачать все PDF-файлы можно по этой ссылке.

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Источник:
Rocky Bergen
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Комментарии

tellurian
+4584
tellurian
Для рукастых самое то!
2 часа назад в 16:07
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