Apple

Сколько оперативки в новых iPad 2022 года

Фархад

Apple iPad 10


Финальная бета-версия Xcode 14.1 подтвердила объём оперативной памяти в новых гаджетах, которые Apple анонсировала во вчерашних пресс-релизах.

Теперь мы точно знаем, что обновлённая приставка Apple TV 4K и iPad 10-го поколения получили по 4 ГБ ОЗУ. Это на 1 ГБ больше, чем в их предшественниках. Практика показывает, что для стабильной работы планшетов и запуска тяжёлых игр на iPadOS 4 ГБ оперативки вполне достаточно, хотя устройства на Android с таким объёмом с трудом справляются с десятком вкладок в браузере. Кстати, iPad Air 2020 года оснащён таким же чипом A14 Bionic с 4 ГБ ОЗУ и он уверенно тянет монтаж роликов в 4K и работу с огромными файлами в графических редакторах.

Другие новинки — 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro — остались без изменений. Они получили по 8 ГБ ОЗУ в моделях со 128/256/512 ГБ памяти и 16 ГБ в конфигурациях с 1/2 ТБ.

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Источник:
MacRumors
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