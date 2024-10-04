Каким будет многострадальный iPhone SE 4. Точные характеристики уже известны

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Слухи о появлении абсолютно нового iPhone SE с безрамочным дизайном и чёлкой с Face ID регулярно всплывают в сети на протяжении последних двух лет. Однако только сейчас инсайдеры получили подтверждение о выходе долгожданной новинки весной 2025 года.По данным тайваньского издания DigiTimes главный поставщик дисплеев для iPhone SE 4, BOE, приступил к масштабному производству 6,1-дюймовых OLED-панелей для будущего смартфона. Это подразумевает выпуск устройства в первой половине 2025 года.Портал 9to5Mac сообщает, что iPhone SE 4 станет первым гаджетом Apple с модемом собственной разработки. При этом чип будет включать в себя Wi-Fi, Bluetooth и GPS модули. Также инсайдеры утверждают, что следующее поколение ‌iPhone SE‌ также получит тот же чип A18, что и моделях iPhone 16. Это нужно для поддержки Apple Intelligence.Ожидается, что iPhone SE 4 внешне будет похож на iPhone 14, но с основной камерой на 48 Мп, чёлкой под Face ID, кнопкой действия и портом USB-C. Скорее всего, цены на ‌iPhone SE 2025 года будут начинаться с $500.