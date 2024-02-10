Каким будет новый iPad Air: три главных изменения, которые стоит ждать

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Новый блок камер

Новая Magic Keyboard

Когда выйдет новый iPad Air?

В прошлом году Apple не выпустила ни одной модели iPad, поэтому вполне логично предположить, что в течение следующих 10 месяцев компания обновит весь свой парк планшетов. Собрали самые ожидаемые изменения в одной из самых популярных и сбалансированных моделей iPad 2024 года.Скорее всего, апгрейд произойдёт в два этапа: сначала Apple представит дорогущие iPad Pro с OLED-дисплеями и чипами M3 вместе с новыми iPad Air, а уже позже в этом году обновление получит базовый iPad и iPad mini.Инсайдеры сообщают, что именно Air в этом году ждёт самое большое обновление за всю историю существования линейки. Всё обусловлено тем, что Apple впервые выпустит iPad Air с большим экраном, но это далеко не все изменения.В 2020 году Apple обновила iPad Air, оснастив его 10,9-дюймовым безрамочным дисплеем и плоскими гранями, как в iPad Pro. Однако, помимо стандартной 10,9-дюймовой модели, в этом году компания впервые выпустит 12,9-дюймовый iPad Air. Да, он получит LCD-экран с частотой обновления 60 Гц, но такое устройство будет больше предназначено для потребление контента на большом дисплее. Для рисования и других задач у Apple есть iPad Pro.Портал 91mobiles опубликовал CAD-рендеры iPad Pro, на которых виден необычный выступ камерного блока, напоминающий iPhone X, но с одним сенсором.Подробностей о самой камере пока нет, но если Apple действительно примет такой дизайн в iPad, то, скорее всего, он перекочует в базовые iPhone 16 и iPhone SE 4. Кстати, их рендеры с подобным камерным блоком мы также публиковали на этой неделе.По данным инсайдеров, Apple планирует выпустить новую клавиатуру Magic Keyboard с алюминиевым корпусом, которая вместе с iPad ещё больше будет похожа на ноутбук. Однако журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что этот аксессуар будет эксклюзивом для линейки iPad Pro.Для новых iPad Air компания продолжит выпускать текущие клавиатуры Magic Keyboard.Ожидается, что Apple проведёт свою первую презентацию в 2024 году уже в середине марта. На этом ивенте мы ждём новую расцветку iPhone 15, обновлённую приставку Apple TV, MacBook Air с чипами М3, а также новые планшеты. Скорее всего, iPad Air получат чипы M2, а «прошки» — M3.