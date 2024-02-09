Это будущее Apple Vision. Brilliant Labs представила крутые смарт-очки Frame

Фархад
Frame

Стартап Brilliant Labs выпустил довольно интересные ИИ-очки Frame с открытым исходным кодом и очень знакомым дизайном. Да, они напоминают культовые очки Стива Джобса, но с дополненной реальностью.

Очки Frame доступны в трех версиях: черной, белой или прозрачной. В стекла встроены дисплеи microOLED для отображения дополненной реальности, а файлы дизайна и код находятся в свободном доступе на Github. Ещё один плюс этой модели — они совместимы с рецептурными линзами.

Frame

На носовой перегородке расположена миниатюрная камера, а на дужках — динамики. Производитель обещает, что очки Frame смогут проработать без подзарядки целый день. Заряжается девайс от не менее странного оранжевого переходника в форме носа под названием Mister Power.



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За функции искусственного интеллекта отвечают разработки OpenAI и Perplexity, поэтому для пользования этими сервисами придётся оформлять подписку. При этом первые покупатели получат доступ к ИИ с ежедневным ограничением количества запросов.

Frame

С помощью ИИ Frame могут переводить речь на другие языки, отвечать на запросы пользователя и предоставлять другую нужную информацию.

Сейчас Brilliant Labs принимает предварительные заказы на очки Frame. Пара таких стоит всего $349. Старт продаж намечен на апрель 2024 года.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4421
Gabriel
Такие очки были очень модны в 20ых годах прошлого века и назывались Teashades( тишейды ) «чайные тени»
Сам дизайн родом из Флоренции точно не помню где-то 13 век.
Самым известным носителем таких очков был Джон Леннон( извини Стив)
25 минут назад
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+4421
Gabriel Gabriel
Про сами очки. Изящное решение, дизайнеру мое уважение.
23 минуты назад
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