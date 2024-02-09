Это будущее Apple Vision. Brilliant Labs представила крутые смарт-очки Frame

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Стартап Brilliant Labs выпустил довольно интересные ИИ-очки Frame с открытым исходным кодом и очень знакомым дизайном. Да, они напоминают культовые очки Стива Джобса, но с дополненной реальностью.Очки Frame доступны в трех версиях: черной, белой или прозрачной. В стекла встроены дисплеи microOLED для отображения дополненной реальности, а файлы дизайна и код находятся в свободном доступе на Github. Ещё один плюс этой модели — они совместимы с рецептурными линзами.На носовой перегородке расположена миниатюрная камера, а на дужках — динамики. Производитель обещает, что очки Frame смогут проработать без подзарядки целый день. Заряжается девайс от не менее странного оранжевого переходника в форме носа под названием Mister Power.За функции искусственного интеллекта отвечают разработки OpenAI и Perplexity, поэтому для пользования этими сервисами придётся оформлять подписку. При этом первые покупатели получат доступ к ИИ с ежедневным ограничением количества запросов.С помощью ИИ Frame могут переводить речь на другие языки, отвечать на запросы пользователя и предоставлять другую нужную информацию.Сейчас Brilliant Labs принимает предварительные заказы на очки Frame. Пара таких стоит всего $349. Старт продаж намечен на апрель 2024 года.