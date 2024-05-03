Новая колонка Apple опять засветилась на шпионских фотках

Фархад
Beats

Пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо появился на публике с ещё не представленной портативной колонкой Beats Pill, которую Apple может выпустить в любой момент.

Подробностей о девайсе пока не очень много, но колонка сохранит форму оригинальной «таблетки» Доктора Дре, которая выпускалась до 2022 года. Из визуальных изменений — ремешок, отсутствующий во всех предыдущих устройствах серии. Скорее всего, новая Beats Pill также получит порт USB-C, Bluetooth 5.3, влагозащиту IP67 и некоторые другие улучшения.

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Напомним, на прошлой неделе легендарный игрок НБА Леброн Джеймс засветился в ролике «Лос-Анджелес Лейкерс» с такой же колонкой Beats Pill, так что официальный анонс может состояться уже в ближайшие дни.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3603
kardigan
Сново шашлык?!
2 часа назад в 09:13
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