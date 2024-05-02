В сети показали странного «кентавра» от Apple — iPad с Apple Watch в одном корпусе



Известный коллекционер прототипов устройств Apple продемонстрировал необычное устройство, предназначенное для розничных магазинов.



Согласно MacRumors, владельцем девайса является AppleDemoYT — ранее он уже неоднократно показывал миру разные «яблочные» прототипы. В этот раз коллекционер выложил видеоролик со странным устройством, объединяющем в себе iPad mini 2 и Apple Watch первого поколения.









Своего рода демонстрационный терминал придумала команда Джони Айва в 2014 году. Он состоял из «начинки» iPad mini Retina, лишенного камеры, микрофона, динамиков и оригинального корпуса. Apple Watch были оснащены укороченным ремешком и специальным кабелем для связи с айпадом. «Кентавр» был предназначен для более яркой демонстрации возможностей Apple Watch в розничных магазинах Apple и управлялся специальным приложением Apple Watch Demo.



К сожалению, из-за обилия проблем и багов это устройство было снято с использования в 2016 году.