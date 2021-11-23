Ноутбук должен сочетать в себе компактность и функциональность. Для первой особенности мы берем 13-дюймовые лэптопы, для второй — модели 15-16 дюймов. 14 дюймов — золотая середина. Размеры экрана такого позволяют работать над созданием и редактированием контента, при этом корпус не теряет эргономичности.
Этому запросу отвечает Huawei MateBook 14 на базе мощного процессора AMD. Ноутбук привлекает внимание как раз сочетанием эргономичности и производительности. Кроме того, его экран создан специально для решения рабочих задач. Посмотрим, на что он способен.
Дизайн
Визуально Huawei MateBook 14 на базе AMD соответствует дизайн-коду компании. Тонкий корпус «клиновидной» формы, глянцевое лого на матовой крышке, веб-камера «спрятана» в клавиатуре — все это присуще новинке.
Ноутбук унаследовал и привычную мэйтбукам фишку в виде тончайшей рамки. Тут ее толщина сверху и по бокам составляет 4,9 мм. При пользовании таким компьютером чувствуется свобода — будто контент прямо перед тобой, но преграда в виде окна отсутствует. Вроде бы мелочь, но после такого апгрейда возвращаться на старый ноутбук с широкой рамкой не захочется.
Другая особенность MateBook 14 — вес 1,49 кг. Он тяжелее ультрабуков на 13 дюймов всего на 10-20 граммов, то есть отличие почти незаметно. Это дает возможность без проблем носить его в сумке, лэптоп точно не станет причиной дискомфорта в области спины и не займет много места.
Корпус MateBook 14 выполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава с алмазной полировкой корпуса. Тактильно он чувствуется солидным и дорогим. Есть ощущение, что материал прочный, а под ним нет воздушной прослойки.
Шарнир затянут оптимально. Крышка без проблем открывается одной рукой, но при этом ее угол наклона не меняется «от ветра». Это дает дополнительные приятные впечатления в процессе пользования — чувствуется, что ноутбук собран добротно.
Экран
Дисплей — самая важная часть в 14-дюймовом ноутбуке. Это сегмент, где пользователю важно сочетание компактности и функциональности, потому что в качестве «печатных машинок» берут 13-дюймовые модели, а за 14-дюймовые нужно доплатить. Экран MateBook 14 отвечает запросам пользователя.
Но начнем с редкой особенности — соотношения сторон 3:2. Стандартное — 16:9, это пропорции для потребления контента, в таких же снимают кино и горизонтальные ролики на YouTube, дисплей с 3:2 более длинный. Такая фишка позволяет поместить на него больше данных. Например, в Excel вы увидите больше строчек. Мне пригодилась эта особенность в видеомонтаже — я разместил шесть дорожек так, что мне не приходилось их скроллить, с лэптопом 16:9 такая проблема появлялась.
Другой важный параметр дисплея — 2K-экран (2160х1440). Высокое разрешение — важнейший параметр для создания и редактирования контента наравне с цветопередачей. Это значение позволяет обрабатывать медиафайлы с максимальной точностью. Насчет цветопередачи, экран поддерживает 100% охвата цветовой палитры sRGB. Это значит, что вы увидите цвета такими, какими их задумывал автор.
Добавлен режим защиты зрения, сертифицированный по стандарту TUV Rheiland. Это значит, что излучение вредного для глаз синего цвета уменьшено на аппаратном уровне. Кроме того, добавлена защита от мерцания.
Производительность
Huawei MateBook 14 на базе AMD — не игровой ноутбук. Устройство рассчитано на легкость, а значит выдающейся мощности ждать от него не стоит? Напротив. Он оснащен процессором AMD Ryzen 5 5500U с 6 ядрами и 12 потоками и усовершенствованной видеокартой AMD Radeon.
Объем оперативной памяти — 16 ГБ, тип — DDR4. Его достаточно, чтобы работать сразу с двумя ресурсоемкими приложениями. Например, видеоредактором и браузером. Емкость накопителя — 512 ГБ. Достаточно, чтобы хранить видеофайлы и не думать о его заполняемости.
Есть режим максимальной производительности. Активируется он при применении сочетания клавиш FN+P, работает только при подключении к источнику питания. Благодаря ему ноутбук можно испытать в самых разных сценариях применения, включая сложный видеомонтаж и даже игры.
Интересна система охлаждения Huawei Shark Fin. Она состоит из двух кулеров, их мощность выросла на 50% по сравнению с моделями предыдущего поколения. В процессе видеомонтажа я не наблюдал троттлинга, система охлаждения эффективно справляется с задачами.
Автономность и порты
Производитель заявляет до 11 часов воспроизведения видео Full HD, скачанного на устройство. На практике энергии аккумулятора хватает на весь восьмичасовой рабочий день, если решать офисные задачи (текст, таблицы, браузер, мессенджер, музыка).
Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge. 15 минут у розетки, и лэптоп готов к 2,5 часа офисной работы. Заряжается он по USB-C.
Порты следующие:
- Один USB-C
- Два USB-A (3.2 Gen 1)
- Один HDMI
- Один 3,5 мм
Программное обеспечение
Компания развивает фирменную технологию Huawei Share 3.0. Она позволяет открыть до трех окон мобильных приложений на экране вашего ноутбука. Можно одновременно общаться в мессенджерах, обмениваться текстом, изображениями и видео между ноутбуком и смартфоном, звонить и принимать звонки. Все данные будут отображены на экране.
Напомним, что такое Huawei Share. В тачпад ноутбука встроена метка NFC. С ее помощью работает технология Huawei Share, в связке со смартфоном компании вы получите полноценную экосистему.
Что вы сможете с помощью этой технологии:
- Мгновенно обмениваться данными между смартфоном и ноутбуком Huawei
- Передавать содержимое буфера обмена: скопировать текст на смартфоне, а вставить на ноутбуке
- Выводить на дисплей ноутбука экран смартфона
- Управлять смартфоном с помощью ноутбука — например, листать страницы рабочего стола или открывать приложения с помощью компьютерной мыши.
Итог
В сухом остатке мы получаем сбалансированный ноутбук, сочетающий в себе легкость, компактность и высокую производительность. В качестве дополнения у MateBook 14 на базе AMD есть стильный корпус, удобный для работы экран и Huawei Share. На таком устройстве можно и поработать дома со сложным медиафайлом в режиме максимальной производительности, и посидеть в кафе, легкость и автономность позволяют.
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