

Бытовая техника должна быть простой в эксплуатации, чтобы ей было приятно пользоваться.



Если мы говорим о пылесосе, то важны два момента. Управление должно быть легким, желательно, чтобы все включалось по нажатию одной кнопки. А функций и возможных сценариев использования — как можно больше, чтобы прибор казался решением всех проблем в плане уборки помещения.



К нам на обзор попал

Дизайн и комплектация



В коробке лежит пылесос вместе с зарядной станцией, соплом и мелкими аксессуарами, вроде сменных валиков для влажной уборки. Прибор ориентирован на уборку пола, не мебели.



Как мы уже сказали,



Наличие дополнительного резервуара для воды не сказывается отрицательно на эргономичнсти — пылесос весит 3,8 кг, стандартное значение для приборов этого вида. Им без проблем сможет пользоваться любой член семьи от взрослых до детей. На сопло добавлены колеса для более легкого управления во время уборки.



Бытовая техника должна быть простой в эксплуатации, чтобы ей было приятно пользоваться.Если мы говорим о пылесосе, то важны два момента. Управление должно быть легким, желательно, чтобы все включалось по нажатию одной кнопки. А функций и возможных сценариев использования — как можно больше, чтобы прибор казался решением всех проблем в плане уборки помещения.К нам на обзор попал Redkey W12 . По заявленным параметрам он соответствует описанию выше. Это пылесос с функцией сухой и влажной уборки, то есть он может взять на себя задачи классического вертикального пылесоса и швабры. Посмотрим, на что он способен.В коробке лежит пылесос вместе с зарядной станцией, соплом и мелкими аксессуарами, вроде сменных валиков для влажной уборки. Прибор ориентирован на уборку пола, не мебели.Как мы уже сказали, Redkey W12 — пылесос для сухой и влажной уборки, поэтому в нижней части трубки возле сопла располагается резервуар для воды. Там же размещен пылесборник. Оба прозрачные, что позволяет легко контролировать наполнение.Наличие дополнительного резервуара для воды не сказывается отрицательно на эргономичнсти — пылесос весит 3,8 кг, стандартное значение для приборов этого вида. Им без проблем сможет пользоваться любой член семьи от взрослых до детей. На сопло добавлены колеса для более легкого управления во время уборки.











Пылесос

Зарядная станция

Валик для влажной уборки х3

Щетка

Мерный стакан для воды

Автономность





Процесс уборки и фильтр



















Сухая уборка (три уровня)

Влажная уборка (три уровня)

Технические характеристики





Мощность — 150 Вт

Емкость аккумулятора — 2600 мАч

Автономность — до 45 минут

Шум — до 72 Дб

Объем резервуара для воды — 460 мл

Объем пылесборника — 520 мл

Размеры — 325 х 310 х 700 мм

Вес — 3,8 кг

Вывод









Redkey W12 — универсальный пылесос, способный решать массу задач. Сухие отходы, вроде пыли, мокрые, такие как пролитая жидкость, влажная уборка, поддержание чистоты — все это под силу модели.



При широкой функциональности Redkey W12 прост в использовании. Прежде всего, у него имеется функция самоочистки, которая максимально упрощает процесс утилизации грязи. А помимо этого, им можно управлять всего лишь посредством трех кнопок, расположенных на рукоятке. Просто нажмите нужную, и пылесос будет решать задачи при десятках сценариев использования.



Redkey W12 стоит 15 990 рублей. Это средний класс вертикальных пылесосов. За такую сумму он предлагает набор исключительных возможностей. Оригинальный и практичный помощник по дому.



Официальный сайт Redkey



Купить Redkey W12 на AliExpress Redkey W12 — универсальный пылесос, способный решать массу задач. Сухие отходы, вроде пыли, мокрые, такие как пролитая жидкость, влажная уборка, поддержание чистоты — все это под силу модели.При широкой функциональности Redkey W12 прост в использовании. Прежде всего, у него имеется функция самоочистки, которая максимально упрощает процесс утилизации грязи. А помимо этого, им можно управлять всего лишь посредством трех кнопок, расположенных на рукоятке. Просто нажмите нужную, и пылесос будет решать задачи при десятках сценариев использования.Redkey W12 стоит 15 990 рублей. Это средний класс вертикальных пылесосов. За такую сумму он предлагает набор исключительных возможностей. Оригинальный и практичный помощник по дому.







Материал корпуса — пластик и металл. Рукоятка и сопло пластиковые, трубка металлическая, глянцевая. Прибор изогнут для более удобного хвата.На изгибе расположен экран, отображающий состояние пылесоса и его содержимого — заряд аккумулятора, заполненность резервуара для воды, ее чистота и прочие параметры. Там же размещены три кнопки: питания, подачи воды и самоочистки.Заряжается пылесос на специальной подставке, крепится прибор к ней в области сопла, фиксация к стене не требуется. Мне нравится такое решение — не нужно крепить подставку на резьбу, благодаря чему ее можно установить сразу после распаковки и в любое удобное место.Время работы без подзарядки относится к плюсам прибора. Он оснащен шестью аккумуляторами, что позволяет работать до 45 минут непрерывно и убирать до 200 квадратных метров за один раз, по словам производителя.Мне хватает заряда для уборки однокомнатной квартиры на 40 квадратных метров. На это уходит около 25 минут, после чего аккумулятор остается заряжен в среднем на 30%.Особенность этого пылесоса — сочетание влажной и сухой уборки. Начнем с первой. Как по мне, реализована она крайне удобно.Вода подается на валик, а не на пол, что позволяет более точно и рационально распоряжаться содержимым резервуара. Удобно — на полу не появляются лужи. В комплекте идут три валика. Каждый из них может использоваться вплоть до года.Объем резервуара для воды составляет 460 мл. Как правило, воды хватает на три уборки. Он легко открывается. Чтобы наполнить его водой, наполните идущий в комплекте мерный стакан и залейте воду в резервуар.Имеется технология двойного резервуара для воды. Чистая вода отделена от сточных вод. Она постоянно очищается, когда вы пылесосите, чтобы сделать пол чище.Емкость резервуара для пыли и грязи — 520 мл. После первой уборки он заполнился весь, а это продемонстрировало эффективность устройства. Если убираться регулярно раз в неделю, то его объема хватит на те же три-четыре уборки.Мощность пылесоса — 150 Вт. Этого достаточно, чтобы справиться с сильно загрязненной комнатой. Я в гостиной ставлю эконом-режим, чтобы за раз убрать комнату на 20 квадратных метров, на кухне и в прихожей, где скапливается больше грязи, на среднем.Важно: пылесос справляется как с сухими, так и с влажными отходами (молоко, кетчуп и другие). Например, вы пролили кофе на пол. Redkey W12 справится с его уборкой. Это делает пылесос универсальным.Еще одна особенность Redkey W12 — функция самоочистки. Нет необходимости снимать щетку, чистить ее и воздуховод, просто нажмите кнопку «Быстрая самоочистка», пылесос автоматически очистится. Все, что вам нужно сделать, это опустошить бак для отходов. Так пылесос избавляет вас от лишней и не самой приятной работы.