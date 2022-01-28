Бытовая техника должна быть простой в эксплуатации, чтобы ей было приятно пользоваться.
Если мы говорим о пылесосе, то важны два момента. Управление должно быть легким, желательно, чтобы все включалось по нажатию одной кнопки. А функций и возможных сценариев использования — как можно больше, чтобы прибор казался решением всех проблем в плане уборки помещения.
К нам на обзор попал Redkey W12. По заявленным параметрам он соответствует описанию выше. Это пылесос с функцией сухой и влажной уборки, то есть он может взять на себя задачи классического вертикального пылесоса и швабры. Посмотрим, на что он способен.
Дизайн и комплектация
В коробке лежит пылесос вместе с зарядной станцией, соплом и мелкими аксессуарами, вроде сменных валиков для влажной уборки. Прибор ориентирован на уборку пола, не мебели.
Как мы уже сказали, Redkey W12 — пылесос для сухой и влажной уборки, поэтому в нижней части трубки возле сопла располагается резервуар для воды. Там же размещен пылесборник. Оба прозрачные, что позволяет легко контролировать наполнение.
Наличие дополнительного резервуара для воды не сказывается отрицательно на эргономичнсти — пылесос весит 3,8 кг, стандартное значение для приборов этого вида. Им без проблем сможет пользоваться любой член семьи от взрослых до детей. На сопло добавлены колеса для более легкого управления во время уборки.
На изгибе расположен экран, отображающий состояние пылесоса и его содержимого — заряд аккумулятора, заполненность резервуара для воды, ее чистота и прочие параметры. Там же размещены три кнопки: питания, подачи воды и самоочистки.
Заряжается пылесос на специальной подставке, крепится прибор к ней в области сопла, фиксация к стене не требуется. Мне нравится такое решение — не нужно крепить подставку на резьбу, благодаря чему ее можно установить сразу после распаковки и в любое удобное место.
- Пылесос
- Зарядная станция
- Валик для влажной уборки х3
- Щетка
- Мерный стакан для воды
Автономность
Мне хватает заряда для уборки однокомнатной квартиры на 40 квадратных метров. На это уходит около 25 минут, после чего аккумулятор остается заряжен в среднем на 30%.
Процесс уборки и фильтр
Вода подается на валик, а не на пол, что позволяет более точно и рационально распоряжаться содержимым резервуара. Удобно — на полу не появляются лужи. В комплекте идут три валика. Каждый из них может использоваться вплоть до года.
Объем резервуара для воды составляет 460 мл. Как правило, воды хватает на три уборки. Он легко открывается. Чтобы наполнить его водой, наполните идущий в комплекте мерный стакан и залейте воду в резервуар.
Емкость резервуара для пыли и грязи — 520 мл. После первой уборки он заполнился весь, а это продемонстрировало эффективность устройства. Если убираться регулярно раз в неделю, то его объема хватит на те же три-четыре уборки.
Мощность пылесоса — 150 Вт. Этого достаточно, чтобы справиться с сильно загрязненной комнатой. Я в гостиной ставлю эконом-режим, чтобы за раз убрать комнату на 20 квадратных метров, на кухне и в прихожей, где скапливается больше грязи, на среднем.
Все функции Redkey W12:
- Сухая уборка (три уровня)
- Влажная уборка (три уровня)
Технические характеристики
- Мощность — 150 Вт
- Емкость аккумулятора — 2600 мАч
- Автономность — до 45 минут
- Шум — до 72 Дб
- Объем резервуара для воды — 460 мл
- Объем пылесборника — 520 мл
- Размеры — 325 х 310 х 700 мм
- Вес — 3,8 кг
Вывод
Redkey W12 — универсальный пылесос, способный решать массу задач. Сухие отходы, вроде пыли, мокрые, такие как пролитая жидкость, влажная уборка, поддержание чистоты — все это под силу модели.
При широкой функциональности Redkey W12 прост в использовании. Прежде всего, у него имеется функция самоочистки, которая максимально упрощает процесс утилизации грязи. А помимо этого, им можно управлять всего лишь посредством трех кнопок, расположенных на рукоятке. Просто нажмите нужную, и пылесос будет решать задачи при десятках сценариев использования.
Redkey W12 стоит 15 990 рублей. Это средний класс вертикальных пылесосов. За такую сумму он предлагает набор исключительных возможностей. Оригинальный и практичный помощник по дому.
Официальный сайт Redkey
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