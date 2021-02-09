В августе прошлого года на форуме «Армия-2020» было показано ружьё МР-155 Ultima. В то время информации о нём было мало, генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов рассказал о нём журналистам РБК лишь сейчас.
По словам Тарасова, МР-155 Ultima в первую очередь высокотехнологичный гаджет, а лишь затем ружьё. Оно предназначено для охоты, может синхронизироваться со смартфоном, обучать стрельбе и ориентировано в основном на молодую аудиторию.
«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Потому что оно и по форм-фактору, и по дизайну, и по наличию синхронизации, очевидно, про ту аудиторию, которую мы раньше не таргетировали. На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z».
Тарасов также рассказал, что концерн «Калашников» планирует продолжить развитие линейки умного оружия:
«Это будет не только огнестрельной историей. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно — и при этом получали кайф от этого. Мы на „Армии“ видели людей, которые до этого никогда не держали в руках настоящее ружьё. Они постреляли — им очень понравилось. У них произошёл выброс адреналина — это тоже важно. Не хочется, чтобы люди совсем забывали, что такое оружие. Потому что если человек владеет оружием ответственно, если человек адекватный — почему бы ему не получать адреналин и удовольствие от такого вида хобби».
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