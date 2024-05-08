Караул! Apple лишила новые iPad легендарной фишки

Фархад
iPad

Согласно внутренной записке, предназначенной для сотрудников Apple Store, новые планшеты iPad Pro и iPad Air поставляются без фирменных наклеек в комплекте.

Да, вот так просто Apple похоронила свою легендарную фишку с почти 50-летней историей. Всё ради экологии. Первые стикеры появились ещё в 1977 году. Их можно было получить при покупке компьютера Apple II. В наши дни наклейки с логотипом компании всё ещё можно встретить в iPhone, Mac, AirPods, но вероятно, уже скоро мы лишимся и этого.

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На протяжении многих лет Apple комплектовала свои девайсы двумя стикерами, а с 2022 года сократила их количество до одного. Теперь компания стремится вовсе избавиться от них к 2025 году. Кстати, самый дорогой продукт Apple Vision Pro тоже поставляется без наклеек.

Тем не менее получить заветный стикер всё же можно — для этого нужно обратиться к сотруднику Apple Store при покупке нового iPad Pro или iPad Air.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1339
tellurian
Странная экономия:(
8 минут назад
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