Караул! Apple лишила новые iPad легендарной фишки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно внутренной записке, предназначенной для сотрудников Apple Store, новые планшеты iPad Pro и iPad Air поставляются без фирменных наклеек в комплекте.Да, вот так просто Apple похоронила свою легендарную фишку с почти 50-летней историей. Всё ради экологии. Первые стикеры появились ещё в 1977 году. Их можно было получить при покупке компьютера Apple II. В наши дни наклейки с логотипом компании всё ещё можно встретить в iPhone, Mac, AirPods, но вероятно, уже скоро мы лишимся и этого.На протяжении многих лет Apple комплектовала свои девайсы двумя стикерами, а с 2022 года сократила их количество до одного. Теперь компания стремится вовсе избавиться от них к 2025 году. Кстати, самый дорогой продукт Apple Vision Pro тоже поставляется без наклеек.Тем не менее получить заветный стикер всё же можно — для этого нужно обратиться к сотруднику Apple Store при покупке нового iPad Pro или iPad Air.