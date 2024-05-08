Apple придумала очень изысканную упаковку для своего нового продукта

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После вчерашней презентации новых планшетов Apple и аксессуаров к ним, в сети продолжают появляться скрытые подробности об этих девайсах.

Блогеры Арун Майни и Никиас Молина заметили, что Apple создала пять разных дизайнов упаковки для стилуса Apple Pencil Pro. На каждой написано слово «Pro» в уникальном стиле, но покупая Apple Pencil Pro в онлайн-магазине, вы не узнаете, какую из пяти коробок вы получите.

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Напомним, Apple Pencil Pro предлагает несколько новых жестов, тактильную отдачу, встроенный гироскоп и возможность найти стилус в приложении «Локатор», если он потерялся.

Apple Pencil Pro поступит в продажу 15 мая по цене $129. Он совместим только с новыми моделями iPad Pro и iPad Air, анонсированными на этой неделе. Ну а если вы присматриваете стилус себе, обязательно чекните наш гайд по выбору правильного Apple Pencil для своего iPad.
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Источник:
MacRumors
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