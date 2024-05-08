Apple выпустила вторую предрелизную бету watchOS 10.5

Фархад
AW

Спустя сутки после выхода финальных тестовых сборок новых операционных систем компания Apple выпустила вторую бета-версию watchOS 10.5 Release Candidate для разработчиков.

Судя по всему, во вчерашней сборке были обнаружены критические ошибки, которые привели к быстрому выпуску новой версии. Стоит отметить, что само обновление watchOS 10.5 не содержит масштабных нововведений. Оно больше нацелено на устранение багов и ошибок, найденных в предыдущих версиях ПО.

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Ожидается, что общедоступные сборки iOS 17.5, macOS 14.5 и watchOS 10.5 состоится на следующей неделе.
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Комментарии

+98
pruss
да вроде нормально работали со вчерашней прошивкой, разве только чуть больше разрядились за сутки
20 минут назад
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