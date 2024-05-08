Apple выпустила вторую предрелизную бету watchOS 10.5

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Спустя сутки после выхода финальных тестовых сборок новых операционных систем компания Apple выпустила вторую бета-версию watchOS 10.5 Release Candidate для разработчиков.Судя по всему, во вчерашней сборке были обнаружены критические ошибки, которые привели к быстрому выпуску новой версии. Стоит отметить, что само обновление watchOS 10.5 не содержит масштабных нововведений. Оно больше нацелено на устранение багов и ошибок, найденных в предыдущих версиях ПО.Ожидается, что общедоступные сборки iOS 17.5, macOS 14.5 и watchOS 10.5 состоится на следующей неделе.