Испанский стартап Byte-Mix Labs разработал портативную игровую приставку microByte, совместимую с играми, которые создавались для популярных в прошлом платформ. Средства на выпуск этого гаджета разработчики собирают через сайт Crowd Supply.
Консоль microByte оснащена квадратным цветным экраном с IPS-матрицей диагональю 1,3 дюйма при разрешении 240×240 пикселей и с частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон 1:1 выбрано для максимальной совместимости с различными игровыми платформами. Поддерживаются игры для NES, GameBoy, GameBoy Color, Game Gear и Sega Master System, а в перспективе будет добавлена поддержка игр с Atari и ScummVM.
В отличие от дешёвых китайских консолей с поддержкой старых игровых платформ, в microByte используется начинка на основе платы Arduino. Как говорят разработчики, пользователь может перепрограммировать эту консоль и создать на её основе что-то новое или самостоятельно расширить её возможности в зависимости от своих предпочтений. Само собой, корпус разборный, любые компоненты легко заменяются.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru