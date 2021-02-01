microByte

Испанский стартап Byte-Mix Labs разработал портативную игровую приставку microByte, совместимую с играми, которые создавались для популярных в прошлом платформ. Средства на выпуск этого гаджета разработчики собирают через сайт Crowd Supply.

Консоль microByte оснащена квадратным цветным экраном с IPS-матрицей диагональю 1,3 дюйма при разрешении 240×240 пикселей и с частотой обновления 60 Гц. Соотношение сторон 1:1 выбрано для максимальной совместимости с различными игровыми платформами. Поддерживаются игры для NES, GameBoy, GameBoy Color, Game Gear и Sega Master System, а в перспективе будет добавлена поддержка игр с Atari и ScummVM.
Габариты консоли составляют 78×40×17 мм. Встроенный аккумулятор рассчитан на 6 часов игры, подзаряжать его можно через порт USB Type-C. Игры запускаются с карты памяти, их придётся предварительно копировать туда, поддержка Wi-Fi и Bluetooth для беспроводной передачи данных не предусмотрена. На корпусе размещены хорошо знакомые любому геймеру джойстики и кнопки для управления. «Вшитых» в память игр нет, пользователю придётся самостоятельно добывать их на различных сайтах в исходных форматах (благо, таких сайтов очень много, и проблем с этим не возникнет).

В отличие от дешёвых китайских консолей с поддержкой старых игровых платформ, в microByte используется начинка на основе платы Arduino. Как говорят разработчики, пользователь может перепрограммировать эту консоль и создать на её основе что-то новое или самостоятельно расширить её возможности в зависимости от своих предпочтений. Само собой, корпус разборный, любые компоненты легко заменяются.
На этапе сбора средств консоль microByte стоит 45 долларов, а в дальнейшем цена может вырасти. Поставки первым покупателям намечены на июнь 2021 года. На выбор версии в белом, жёлтом и чёрном цветах, а для настоящих гиков — с полностью прозрачным корпусом.


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