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KFC-смартфон от vivo в наплечном ведре для кошек. Что вообще происходит?

Артем
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Vivo и KFC объединились и выпустили лимитированный набор оформленный в стиле сети ресторанов быстрого питания. Смартфон vivo X90 красной расцветки дополняет переноска для кошек в виде ведра из-под куриных крылышек, держатель для карт и год бесплатного питания фастфудом. 

Об этом сообщает китайская соцсеть Wiebo. Для того чтобы получить один из 100 уникальных наборов, нужно купить смартфон vivo X90 и принять участие в конкурсе. Помимо ещё одного аналогичного смартфона, победитель получит сумку с прозрачным окошком для питомца в виде знакомого ведра, наплечный ремешок и матерчатый картхолдер стилизованный под смартфон. Кроме того, счастливчик получит годовое право питаться в ресторанах KFC бесплатно. 
К сожалению, конкурс проводится только в Китае. Что касается смартфона — характеристики vivo X90 ничем не отличаются от обычной модели:

Дисплей: 6.78 дюймов, AMOLED-матрица, разрешение 1260×2800 пикселей
Процессор: MediaTek Dimensity 9200
Основная камера: 50 МП + 12 МП + 12 МП
Фронтальная камера: 32 МП
Аккумулятор: 4810 мА·ч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — 50 Вт
ОС: Android 13

В розничной продаже доступны конфигурации памяти 8+256 ГБ, 12+256 ГБ или 12+512 ГБ, но какая из моделей отдается в подарок — неизвестно.
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Источник:
Wiebo
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