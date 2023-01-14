KFC-смартфон от vivo в наплечном ведре для кошек. Что вообще происходит?

Vivo и KFC объединились и выпустили лимитированный набор оформленный в стиле сети ресторанов быстрого питания. Смартфон vivo X90 красной расцветки дополняет переноска для кошек в виде ведра из-под куриных крылышек, держатель для карт и год бесплатного питания фастфудом.Об этом сообщает китайская соцсеть Wiebo. Для того чтобы получить один из 100 уникальных наборов, нужно купить смартфон vivo X90 и принять участие в конкурсе. Помимо ещё одного аналогичного смартфона, победитель получит сумку с прозрачным окошком для питомца в виде знакомого ведра, наплечный ремешок и матерчатый картхолдер стилизованный под смартфон. Кроме того, счастливчик получит годовое право питаться в ресторанах KFC бесплатно.К сожалению, конкурс проводится только в Китае. Что касается смартфона — характеристики vivo X90 ничем не отличаются от обычной модели:6.78 дюймов, AMOLED-матрица, разрешение 1260×2800 пикселей: MediaTek Dimensity 9200: 50 МП + 12 МП + 12 МП: 32 МП4810 мА·ч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — 50 Вт: Android 13В розничной продаже доступны конфигурации памяти 8+256 ГБ, 12+256 ГБ или 12+512 ГБ, но какая из моделей отдается в подарок — неизвестно.