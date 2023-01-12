«Волшебный» кубик с AliExpress порвал соцсети — он нажимает на кнопки вместо вас и стоит недорого

В последнее время в TikTok и других соцсетях часто появляется любопытный гаджет с AliExpress — робот-кубик, который нажимает на кнопки по желанию владельца. Оказалось, что он стоит вполне адекватных денег.
«Умный» робот, выполненный в форме кубика с небольшим механическим «пальцем» умеет дистанционно выполнять команды пользователя. Он подключается к системам умного дома, и даже работает с Алисой от «Яндекса» (правда, для этого потребуется Bluetooth-хаб).
Работает это так. Кубик заранее прикрепляется возле любой кнопки в доме на специальный липкий слой. После этого можно управлять роботом прямо со смартфона — по вашей команде кубик будет шевелить «пальцем», нажимая на кнопку.
На AliExpress есть разные варианты таких роботов, и стоят они по-разному. Мы нашли лот с рейтингом 4,7 звезды, у которого есть 116 отзывов, в том числе от покупателей из России. Проверить актуальную цену и приобрести его можно вот здесь. Есть еще вот такой вариант с рейтингом 5 звезд, но на него есть всего 15 отзывов, поэтому тщательно изучите товар перед покупкой.
«Умный» робот, выполненный в форме кубика с небольшим механическим «пальцем» умеет дистанционно выполнять команды пользователя. Он подключается к системам умного дома, и даже работает с Алисой от «Яндекса» (правда, для этого потребуется Bluetooth-хаб).
Работает это так. Кубик заранее прикрепляется возле любой кнопки в доме на специальный липкий слой. После этого можно управлять роботом прямо со смартфона — по вашей команде кубик будет шевелить «пальцем», нажимая на кнопку.
На AliExpress есть разные варианты таких роботов, и стоят они по-разному. Мы нашли лот с рейтингом 4,7 звезды, у которого есть 116 отзывов, в том числе от покупателей из России. Проверить актуальную цену и приобрести его можно вот здесь. Есть еще вот такой вариант с рейтингом 5 звезд, но на него есть всего 15 отзывов, поэтому тщательно изучите товар перед покупкой.