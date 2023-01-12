AliExpress

«Волшебный» кубик с AliExpress порвал соцсети — он нажимает на кнопки вместо вас и стоит недорого

Олег

В последнее время в TikTok и других соцсетях часто появляется любопытный гаджет с AliExpress — робот-кубик, который нажимает на кнопки по желанию владельца. Оказалось, что он стоит вполне адекватных денег. 

Кубик

«Умный» робот, выполненный в форме кубика с небольшим механическим «пальцем» умеет дистанционно выполнять команды пользователя. Он подключается к системам умного дома, и даже работает с Алисой от «Яндекса» (правда, для этого потребуется Bluetooth-хаб). 

Работает это так. Кубик заранее прикрепляется возле любой кнопки в доме на специальный липкий слой. После этого можно управлять роботом прямо со смартфона — по вашей команде кубик будет шевелить «пальцем», нажимая на кнопку. 

AliExpress




На AliExpress есть разные варианты таких роботов, и стоят они по-разному. Мы нашли лот с рейтингом 4,7 звезды, у которого есть 116 отзывов, в том числе от покупателей из России. Проверить актуальную цену и приобрести его можно вот здесь. Есть еще вот такой вариант с рейтингом 5 звезд, но на него есть всего 15 отзывов, поэтому тщательно изучите товар перед покупкой. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Baseus выпустила ультратонкую сверхбыструю зарядку, размером с картхолдер
Автомобильный фонарь с AliExpress за копейки. Такой нужен каждому водителю
Приложение Whoo взлетело в топ популярности в российском App Store. Что в нем особенного?

Рекомендации

Рекомендации

В WhatsApp появилось долгожданное нововведение — можно редактировать отправленные сообщения
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ
В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Pavel Nikiforov
+572
Pavel Nikiforov
Кликбейт 🤦🏼‍♂️
С али, мля... 5 лет назад он был анонсирован на кикстартере, вообще-то.
Учите историю!
час назад в 22:48
#
+39
ProLogic6 Pavel Nikiforov
и где тут написано што это новинка ткни пухлым пальчиком историк моды
час назад в 23:15
#