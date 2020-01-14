Журналист XDA Developers Макс Вайнбах продолжил серию утечек о предстоящих новинках компании Samsung. Ранее он показал фотографии Galaxy S20+ 5G и рассказал об установленных в нём камерах, а теперь раскрыл характеристики самой топовой модели серии — Galaxy S20 Ultra 5G.
По словам Вайнбаха, Galaxy S20 Ultra 5G получит 108-мегапиксельный сенсор камеры, которому будут аккомпанировать 48-мегапиксельный телевик с 10-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сенсор с ультрашироким оптическим охватом. Разрешение и назначение четвёртого сенсора неизвестны, равно как и параметры селфи-камеры.
Объём оперативной памяти будет 12 или 16 ГБ в зависимости от модификации, а объём накопителя — 128, 256 или 512 ГБ. При этом в смартфоне останется слот для карты памяти, с помощью которого накопитель можно будет расширить ещё максимум на 1 ТБ. Что касается ёмкости аккумулятора, то и он впечатляет — 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (от 0 до 100% за 74 минуты). Все другие параметры новинки, вероятно, тоже будут максимально топовыми и привлекательными.
О том, какой процессор используется в Galaxy S20 Ultra 5G, пока неизвестно, но можно с большой долей вероятности предположить, что в смартфон будет установлен Exynos 990 или Snapdragon 865 со встроенными модемами 5G.
По какой цене Samsung планирует продавать эту модель, мы пока не знаем, но не удивимся, если она перевалит за тысячу долларов. Смартфоны серии Galaxy S20 будут представлены 11 февраля на мероприятии Unpacked в Лос-Анджелесе.
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