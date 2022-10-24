Киберпанк рядом: парень вставил фонарик вместо глаза

Теперь он может возвращаться домой поздно вечером и читать книги в темноте.Необычный подход к утере собственного глаза проявил пользователь Reddit. Частичная потеря зрения произошла из-за заболевания раком. Однако вместо того, чтобы отчаиваться, автор решил выжать максимум пользы из сложившейся ситуации. Поверх искусственного глаза автор установил специально смоделированную линзу с ярким светодиодом и аккумулятором внутри. Активируется фонарик при определенном движении протеза.Автор поста рассказывает, что заряда хватает примерно на 20 часов, в зависимости от установленной яркости. Несмотря на мощное освещение кибер-глаз не греется и не доставляет дискомфорта. Парень в шутку предпочитает называть устройство титановой черепной лампой и заявляет, что с ее помощью очень удобно читать книги в темноте.В комментариях к посту пользователи поразились изобретательности и начали вспоминать персонажей, которые были тоже лишены глаза, такие как: Кано из Mortal Combat, скандинавский бог Один или Терминатор.