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«Если б не часы, все было бы намного хуже». Apple Watch спасли жизнь девочке с раком

Денис
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Apple Watch помогли врачам обнаружить и вылечить рак на ранней стадии у 12-летней девочки. Часы указали на аномально высокий пульс у ребенка. Об этом сообщает 9to5mac.  

Apple Watch Имани внезапно начали предупреждать девочку Имани об аномально высокой частоте сердечных сокращений. «Это действительно было странно, потому что раньше такого никогда не наблюдалось. И это продолжалось, изменений не было», — рассказала журналистам мать ребенка.

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После ряда предупреждений женщина решила отвезти дочь в больницу. Там выяснилось, что Имани необходима операции по лечению аппендицита. Но на этом история не закончилась.

Врачи заметили в ее аппендиксе злокачественную опухоль, которая, по их словам, «редко бывает у детей». После обследования было обнаружено, что рак уже распространился на другие части тела Имани. После этого девочке снова пришлось делать операцию по удалению рака. К счастью, все обошлось благополучно.

Мать Имани сообщила, что процесс длился бы значительно дольше, если бы не предупреждения Apple Watch. И настолько долгое ожидание могло оказаться фатальным для девочки. «Если бы у нее не было этих часов, все было бы намного хуже», — сказало она.

Ранее в сети появилась история, как Apple Watch спасли человеку жизнь во сне. Они оповестили его о необходимости немедленно повысить уровень сахара в крови. 
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Комментарии

+25
NYX
Чушь такая. Эппл воч считывает только крайне сбитый ритм сердца. Это надо быть полностью отбитым человеком, чтобы самому не заметить.
Хотя тут ребёнок. Впринципе оправдано.
час назад в 11:06
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