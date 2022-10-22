«Если б не часы, все было бы намного хуже». Apple Watch спасли жизнь девочке с раком

Apple Watch помогли врачам обнаружить и вылечить рак на ранней стадии у 12-летней девочки. Часы указали на аномально высокий пульс у ребенка. Об этом сообщает 9to5mac.
Apple Watch Имани внезапно начали предупреждать девочку Имани об аномально высокой частоте сердечных сокращений. «Это действительно было странно, потому что раньше такого никогда не наблюдалось. И это продолжалось, изменений не было», — рассказала журналистам мать ребенка.
После ряда предупреждений женщина решила отвезти дочь в больницу. Там выяснилось, что Имани необходима операции по лечению аппендицита. Но на этом история не закончилась.
Врачи заметили в ее аппендиксе злокачественную опухоль, которая, по их словам, «редко бывает у детей». После обследования было обнаружено, что рак уже распространился на другие части тела Имани. После этого девочке снова пришлось делать операцию по удалению рака. К счастью, все обошлось благополучно.
Мать Имани сообщила, что процесс длился бы значительно дольше, если бы не предупреждения Apple Watch. И настолько долгое ожидание могло оказаться фатальным для девочки. «Если бы у нее не было этих часов, все было бы намного хуже», — сказало она.
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