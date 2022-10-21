В трейлере Silent Hill: Townfall нашли хитро спрятанную пасхалку

Разработчики игры оставили секретное сообщение, которое не так просто найти.
Совершенно недавно состоялась презентация от Konami, на которой были представлены несколько анонсов игр по вселенной Silent Hill. Одной из них стал проект Silent Hill: Townfall. Что будет представлять собой новая часть серии, разработчики не сообщают, но намекнули, что в трейлере содержаться секреты.
Один из них был найден пользователем Reddit с ником MilkmanEX. Он вырезал из ролика звук, преобразовал его в формат mp3 и составил его звуковую спектрограмму. На 52 секунде он обнаружил сообщение:
«Какое бы сердце ни было у этого города, теперь оно остановилось».
Какой-то ясности пасхалка не добавила, однако, есть вероятность, что подобных загадок несколько. Находятся они в одном трейлере или появятся в последующих, на данный момент неизвестно.
Все анонсы объявленные в ходе Silent Hill Transmission вы можете посмотреть здесь.