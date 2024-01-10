Кибертрак на минималках: Honda представила электромобиль Zero Saloon

Японский проивзодитель автомобилей Honda привёз на выставку CES 2024 два концептуальных электромобиля — седан Zero Saloon и минивэн Zero Space-Hub.
Начнём с того, что электрокары получили обновлённый логотип с буквой «H», который будет эксклюзивным для новой линейки электромобилей. Технические характеристик Honda пока не раскрывает, но компания уже заявила, что новые «гаджеты» получат функции автопилота.
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Седан частично напоминает смесь из суперкаров Lamborghini и Cybertruck. При этом он выглядит довольно самобытно и футуристично. Низкая посадка, аэродинамика и салон модели Zero Saloon также указывают на принадлежность к спортивному сегменту.
Концептуальный минивэн предлагает просторный салон, в котором пассажиры сидят лицом друг к другу. Скорее всего, управление в нём будет основано только на ИИ.
Компания планирует запустить продажи флагманской модели Zero Saloon в США уже в 2026 году, а позже она появится в остальных странах. О планах по выпуску минивэна не сообщается.