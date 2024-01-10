Кибертрак на минималках: Honda представила электромобиль Zero Saloon

Фархад
Honda

Японский проивзодитель автомобилей Honda привёз на выставку CES 2024 два концептуальных электромобиля — седан Zero Saloon и минивэн Zero Space-Hub.

Начнём с того, что электрокары получили обновлённый логотип с буквой «H», который будет эксклюзивным для новой линейки электромобилей. Технические характеристик Honda пока не раскрывает, но компания уже заявила, что новые «гаджеты» получат функции автопилота.

Honda Zero

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Седан частично напоминает смесь из суперкаров Lamborghini и Cybertruck. При этом он выглядит довольно самобытно и футуристично. Низкая посадка, аэродинамика и салон модели Zero Saloon также указывают на принадлежность к спортивному сегменту.

Honda Zero

Концептуальный минивэн предлагает просторный салон, в котором пассажиры сидят лицом друг к другу. Скорее всего, управление в нём будет основано только на ИИ.

Honda Zero

Компания планирует запустить продажи флагманской модели Zero Saloon в США уже в 2026 году, а позже она появится в остальных странах. О планах по выпуску минивэна не сообщается.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

tellurian
+3500
tellurian
Напишите тогда и про Honda Afeela. В этой же статье или новую.
Сегодня в 12:02
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+72
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
За пару лет китайцы прыгнут еще выше… и если остальные не адаптируются, то китайцы их легко купят на падении акций…🤣
Ну может еще Toyota/Isuzu/Hino как-то будут продавать утилитарные ТС в недоразвитые районы, хотя локальный MG их уже двигает в Азии…
Сегодня в 12:08
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