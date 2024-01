Кибертрак на минималках: Honda представила электромобиль Zero Saloon

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Японский проивзодитель автомобилей Honda привёз на выставку CES 2024 два концептуальных электромобиля — седан Zero Saloon и минивэн Zero Space-Hub.Начнём с того, что электрокары получили обновлённый логотип с буквой «H», который будет эксклюзивным для новой линейки электромобилей. Технические характеристик Honda пока не раскрывает, но компания уже заявила, что новые «гаджеты» получат функции автопилота.Седан частично напоминает смесь из суперкаров Lamborghini и Cybertruck. При этом он выглядит довольно самобытно и футуристично. Низкая посадка, аэродинамика и салон модели Zero Saloon также указывают на принадлежность к спортивному сегменту.Концептуальный минивэн предлагает просторный салон, в котором пассажиры сидят лицом друг к другу. Скорее всего, управление в нём будет основано только на ИИ.Компания планирует запустить продажи флагманской модели Zero Saloon в США уже в 2026 году, а позже она появится в остальных странах. О планах по выпуску минивэна не сообщается.