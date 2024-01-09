Представлены игровые суперфлагманы ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro

Компания ASUS представила восьмое поколение геймерских смартфонов ROG Phone. Они получили топовую начинку, надёжную защиту от воды, улучшенную систему охлаждения, подсветку, приличный набор камер, беспроводную зарядку и увесистый объём оперативной памяти.
Характеристики ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro:
- Экран AMOLED, 6,78 дюйма с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления до 165 Гц, поддержкой HDR10+, яркостью до 2500 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;
- Оперативная память до 24 ГБ (LPDDR5X)
- Накопитель до 1 ТБ (UFS 4.0)
- Камеры: основная 50 Мп (Sony IMX890), 3-кратный ширик 13 Мп, телевик 32 Мп, фронтальная 32 Мп (охват 90 градусов)
- Аккумулятор 5500 мАч с 65-ваттной проводной зарядкой и 15-ваттной беспроводной зарядкой
- Беспроводные технологии 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC
- Защита от воды и пыли по стандарту IP68
- Габариты 163,8×76,8×8,9 мм
- Масса 225 г
- Операционная система Android 14 с оболочкой ROG UI
Отличия Pro-версии минимальные — только дополнительные цвета корпуса и наличие логотипа с цветной RGB-подсветкой на задней части корпуса вместо монохромной. В отличие от линейки ROG Phone 7, смартфоны стали заметно компактнее и получили более яркий экран, полноценную защиту от воды и поддержку беспроводной зарядки. Ради этого инженерам ASUS пришлось уменьшить ёмкость аккумулятора на 500 мА·ч, а также отказаться от размещения фронтальной камеры над экраном, поместив её в вырез в матрице, как у многих других Android-смартфонов. К счастью, сохранились стереодинамики с калибровкой Dirac Virtuo и 3,5-мм аудиовыход для подключения проводной акустики.
Что касается игровых возможностей, ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro поддерживают съёмный кулер AeroActive Cooler X, который крепится на магнит к задней крышке, на правом торце размещены две сенсорные кнопки для управления в играх, а на левом торце имеется дополнительный разъём USB Type-C.
Старт продаж намечен на февраль, точной даты пока нет. Цены в Европе:
- ROG Phone 8 (12 + 256 ГБ) — 1099,99 евро (около 110 тысяч рублей)
- ROG Phone 8 Pro (16 + 512 ГБ) — 1199,99 евро (120 тысяч рублей)
- ROG Phone 8 Pro (24 + 1 ТБ) — 1499,99 евро (150 тысяч рублей)
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