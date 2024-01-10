Satechi представила новую беспроводную зарядку для iPhone с MagSafe и Qi2

Фархад
Satechi

В рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе бренд Satechi анонсировал две новые беспроводные зарядки с поддержкой нового стандарта Qi2.

Обе новинки предлагают складную конструкцию с возможностью горизонтального размещения iPhone для активации «Режима ожидания», а также площадку для зарядки AirPods в основании. Единственное различие между двумя моделями Satechi Foldable Qi2 Wireless Charging Stand — наличие «таблетки» для зарядки Apple Watch в старшей версии.

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Satechi
 
Благодаря технологии зарядки Qi2 новые зарядные устройства Satechi способны заряжать iPhone по MagSafe с выходной мощностью до 15 Вт. При этом на Apple Watch и AirPods подаётся по 5 Вт. В комплект поставки входит кабель USB-C и адаптер питания мощностью 45 Вт.

Satechi Foldable Qi2 Wireless Charging Stand для трёх устройств стоит $130, а версия для двух гаджетов — $80. Оба зарядных устройства поступят в продажу во втором квартале 2024 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+3500
tellurian
Жаль у нас цена х2 или выше будет.
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