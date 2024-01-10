Sennheiser выпустила спортивные TWS-наушники с функциями мониторинга здоровья

Фархад
Sennheiser

В рамках выставки CES 2024 компания Sennheiser представила три новые модели наушников, самой интересной из которых стали Momentum Sport. Эти наушники могут отслеживать вашу физическую форму, пока вы слушаете музыку.

Sennheiser Momentum Sport предлагают фотоплетизмографический датчик сердечного ритма (PPG) и встроенный термометр для измерения температуры тела. Все данные о пульсе и активности синхронизируются с Apple Health, Garmin, Strava и другими сервисами.

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Сами наушники получили частично открытую конструкцию, настраиваемый режим прозрачности, режим защиты от ветра и адаптивное шумоподавление. Вдобавок гарнитура защищена от пота и влаги по стандарту IP55. Ещё пара плюсов этой модели — ударопрочный корпус футляра и поддержка беспроводной зарядки.

Заявленное время автономной работы — 6 часов, а с кейсом это число увеличивается до 24 часов. Всего 10 минут зарядки через порт USB-C хватит на 45 минут прослушивания музыки.

Наушники Sennheiser MOMENTUM Sport поступят в продажу 9 апреля по цене $330.
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Источник:
CTW
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