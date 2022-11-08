Apple iPhone

Китаец сделал первый в мире складной iPhone

Фархад

iPhone Fold


Энтузиаст из Китая не дождался выхода первого складного девайса Apple и самостоятельно собрал раскладушку из iPhone 13 Pro.

Кастомный складной смартфон получил название iPhone V. В ролике, опубликованном на китайской платформе BiliBili, автор рассказал о процессе создания уникального девайса. Он подробно изучил строение других раскладушек — Galaxy Z Flip и Moto Razr, а затем разделил внутренние компоненты iPhone на две половины.

iPhone Fold2

В нижней половине корпуса расположена материнская плата с чипсетом и модулем памяти, а в верхней — батарея и датчики камеры. Оболочку и некоторые другие детали пришлось распечатать на 3D-принтере. Труднее всего энтузиасту далась сборка правильного шарнира — в большинстве случаев дисплеи выходили из строя после одного закрытия крышки.

iPhone Fold3

Работа над проектом длилась около года, но в результате он всё-таки получил полностью функционирующий iPhone со складным экраном. При этом камеры, Face ID и другие функции работают нормально.

По слухам, Apple планирует выпустить свой первый девайс с гибким дисплеем в 2024, но им, скорее всего, станет iPad. Аналитики ожидают, что складной iPhone выйдет не раньше 2025 года.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

tellurian
+4675
tellurian
Интересно узнать стоимость всей этой затеи итого. Только запчасти.
час назад в 18:03
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