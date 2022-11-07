Apple признала серьезные проблемы с iPhone. Фанаты опечалены

«Ограничения, связанные с COVID-19, временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу, Китай. В настоящее время объект работает на значительно сниженной мощности. Как и во время пандемии COVID-19, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников нашей цепочки поставок.»

«Мы по-прежнему видим высокий спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь поставки этих моделей будут более низкими чем раньше, а клиентам придется дольше ждать получения своих новых устройств.»

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Поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max резко уменьшаться из-за ограниченной работы заводов.Об этом компания сообщила на своей официальной страничке сайта. Согласно опубликованному пресс-релизу, причиной снижения объемов производства стал локдаун в Китае. Из-за вспышки COVID-19 завод в Чжэнчжоу вынужден функционировать в крайне низких темпах.В компании предупредили всех желающих приобрести флагманы iPhone, что сложившаяся ситуация сильно повлияла на насыщенность рынка. Новые поставки девайсов будут поступать значительно реже и маленькими партиями.Apple планирует как можно скорее возобновить прежний уровень работы и тесно сотрудничает с поставщиками, не забывая о здоровье своих сотрудников.