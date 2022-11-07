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Apple признала серьезные проблемы с iPhone. Фанаты опечалены

Артем
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Поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max резко уменьшаться из-за ограниченной работы заводов.

Об этом компания сообщила на своей официальной страничке сайта. Согласно опубликованному пресс-релизу, причиной снижения объемов производства стал локдаун в Китае. Из-за вспышки COVID-19 завод в Чжэнчжоу вынужден функционировать в крайне низких темпах.

В Apple поясняют:

«Ограничения, связанные с COVID-19, временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу, Китай. В настоящее время объект работает на значительно сниженной мощности. Как и во время пандемии COVID-19, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников нашей цепочки поставок.»

В компании предупредили всех желающих приобрести флагманы iPhone, что сложившаяся ситуация сильно повлияла на насыщенность рынка. Новые поставки девайсов будут поступать значительно реже и маленькими партиями.

В сообщении уточняется:

«Мы по-прежнему видим высокий спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь поставки этих моделей будут более низкими чем раньше, а клиентам придется дольше ждать получения своих новых устройств.»

Apple планирует как можно скорее возобновить прежний уровень работы и тесно сотрудничает с поставщиками, не забывая о здоровье своих сотрудников.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+152
Куцов
Заголовок конечно огонь. Фунтиков могет. Кстати, ты переписываешь статью про новый метод сжатия звука? Там у чела лайков больше чем у тебя. Или ты включил заднюю?
49 минут назад
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