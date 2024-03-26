Apple запустила новый YouTube-канал с очень полезными роликами

Фархад
Apple

В рамках подготовки к конференции WWDC 2024 компания Apple запустила новый YouTube-канал Apple Developer. На нём будут публиковаться ролики с инструкциями и другой полезной информацией для разработчиков и обычных пользователей.

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Уже сейчас Apple загрузила на новый аккаунт подборку видеороликов с WWDC 2023. Это дает нам представление о том, какой контент мы можем ожидать этим летом. Видео собраны в плейлисты по темам App Store, Swift, Spatial Computing, Safari и другие.

Напомним, WWDC 2024 стартует в понедельник, 10 июня. В рамках основного ивента компания представит iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и другие операционные системы, а также новый ИИ.
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Источник:
Apple
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