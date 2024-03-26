Названа дата проведения конференции WWDC 24

Компания Apple анонсировала проведение конференции для разработчиков в этом году. WWDC 24 стартует 10 июня и по традиции продлится несколько дней — до 14-го числа.
Обычно обо всём самом ценном для обычных пользователей рассказывают на вступительном слове к WWDC, а вся дальнейшая конференция представляет интерес только для разработчиков. Ожидается, что в этом году Apple сосредоточится на искусственном интеллекте и внедрит в свои устройства и операционные системы поддержку нейросетевых технологий. Там же может состояться официальный анонс iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и крупных обновлений всех других ОС Apple.
Наверняка, как и в прошлые годы, Apple приготовит к открытию WWDC 24 несколько сюрпризов — например, новые устройства или сервисы. Мы не удивимся, если все они так или иначе будут связаны с ИИ.
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