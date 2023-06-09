GMKtec выпустила недорогой мини-ПК с AMD Ryzen 9. Он тянет топовые игры в стабильных 60 fps

Фархад
GMKtec

Компания GMKtec представила недорогой мини-ПК GMKtec K4 с новейшим гибридным процессором AMD Ryzen 9 7940HS и видеокартой Radeon 780M.

Гаджет оснащён 8-ядерным, 16-поточным процессором с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц, которую можно разогнать до 5,2 ГГц, а также встроенным графическим процессором RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2,8 ГГц.

GMKtec

На выбор доступны конфигурации с оперативной памятью SO-DIMM DDR5-5600 до 64 ГБ и твердотельными накопителями PCIe Gen 4.0x4 объёмом до 2 ТБ. Кроме того, компьютер получил поддержку Wi-Fi 6, 2,5 GbE LAN, два порта HDMI 2.1, четыре разъёма USB-A, порт USB-C. Питается мини-ПК от комплектного адаптера питания на 19 В/6,32 А.

GMKtec K4 также может похвастаться алюминиевым корпусом и полноценным решением для активного охлаждения с радиатором и двумя большими медными тепловыми трубками.

GMKtec

Производитель заверяет, что графический процессор Radeon 780M RDNA 3 может достичь уровня производительности NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и обеспечивает более 60 кадров в секунду в AAA-играх, включая Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn и Doom Eternal.

Пока мини-ПК GMKtec K4 доступен только в Китае по цене от 3099 юаней.
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Источник:
Wccftech
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Комментарии

Dmitriy
+549
Dmitriy
Неплохие характеристики у машинки. Главное, чтобы реальности хоть соответствовали.
23 минуты назад
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Dmitriy
+549
Dmitriy
Да,на алике 69 тонн с 32 гигами оперы
20 минут назад
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