GMKtec выпустила недорогой мини-ПК с AMD Ryzen 9. Он тянет топовые игры в стабильных 60 fps

Компания GMKtec представила недорогой мини-ПК GMKtec K4 с новейшим гибридным процессором AMD Ryzen 9 7940HS и видеокартой Radeon 780M.Гаджет оснащён 8-ядерным, 16-поточным процессором с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц, которую можно разогнать до 5,2 ГГц, а также встроенным графическим процессором RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2,8 ГГц.На выбор доступны конфигурации с оперативной памятью SO-DIMM DDR5-5600 до 64 ГБ и твердотельными накопителями PCIe Gen 4.0x4 объёмом до 2 ТБ. Кроме того, компьютер получил поддержку Wi-Fi 6, 2,5 GbE LAN, два порта HDMI 2.1, четыре разъёма USB-A, порт USB-C. Питается мини-ПК от комплектного адаптера питания на 19 В/6,32 А.GMKtec K4 также может похвастаться алюминиевым корпусом и полноценным решением для активного охлаждения с радиатором и двумя большими медными тепловыми трубками.Производитель заверяет, что графический процессор Radeon 780M RDNA 3 может достичь уровня производительности NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и обеспечивает более 60 кадров в секунду в AAA-играх, включая Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn и Doom Eternal.Пока мини-ПК GMKtec K4 доступен только в Китае по цене от 3099 юаней.