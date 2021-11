Samsung Galaxy Watch теперь на Android

Apple Watch — самая популярная в мире линейка смарт-часов , но они доступны не каждому, и дело не только в цене.Носимые девайсы Apple совместимы только со смартфонами на iOS, с Android-устройствами они несовместимы, а значит, что их владельцы отметают их еще на стадии выбора бренда нового аксессуара.К счастью, во второй половине 2021 года у Apple Watch Series 7 появились равноценные конкуренты, совместимые только с Android-смартфонами, — Samsung Galaxy Watch4.Они интересны привлекательным дизайном и уникальными функциями, а востребованность среди аудитории уже доказали.По данным аналитиков Counterpoint, в третьем квартале текущего года Samsung стала вторым по популярности брендом носимых девайсов, за год увеличив долю рынка с 9,9% до 14,4%. Модельный ряд Galaxy Watch 4 генерировал около 60% поставок смарт-часов всех моделей в Северной Америке и Европе в третьем квартале 2021 года, поэтому они — ключевой фактор успеха бренда.У них есть три ключа к успеху.По данным того же отчета Counterpoint, среди операционных систем самой быстрорастущей операционной системой для умных часов стала Wear OS от Google. В третьем квартале этого года ее доля составила 17%, тогда как во втором она равнялась всего 4%.Одна из причин тому — переход Samsung Galaxy Watch c TizenOS на нее. Компания объединила лучшие особенности Wear OS и собственной операционной системы, накатив One UI Watch.Переход на новую операционную систему положительно повлиял не только на Google, но и на Samsung. В итоге программное обеспечение стало быстрее, появилась поддержка Google Pay. Последнее позволило оплачивать покупки офлайн часами с любого Android-смартфона, а не только Samsung с одноименной Samsung Pay.Есть прогресс и с точки зрения дизайна операционной системы. Визуально интерфейс стал выполнен в том же стиле, что и One UI для смартфонов Samsung и TizenOS. Особенно понравится пользователям экосистемы корейской компании.Samsung оттеснила Huawei со второго места на рынке носимых девайсов. У них разные подходы к созданию часов, и у корейской компании он более интересный.Huawei Watch не выделяются уникальными функциями анализа физической активности, зато становятся удобным аксессуаром с точки зрения автономности. Huawei Watch GT2 Pro при обычном использовании без GPS энергии хватает на 14 дней. Берете часы в поездку длиной в неделю без зарядки, приезжаете обратно, а они все еще работают. Не нужно таскать лишний провод.Я и сам думал , что автономность — главное в умных часах, пока не познакомился с Samsung Galaxy Watch4. Они работают сутки, зато удивляют рядом возможностей с точки зрения анализа физической активности, в частности, замером процента жира в организме.Чтобы проанализировать состав тела, нужно лишь приложить два пальца к кнопкам и замереть в такой позе примерно на 15 секунд. За это время сенсор зафиксирует 2400 единиц данных.Опираться на эти данные при анализе здоровья не стоит, потому что у датчика нет медицинской сертификации. Впрочем, ее нет и у пульсоксиметра для анализа уровня кислорода в крови, а также у датчиков для замера ЭКГ. Однако получить примерные данные и при случае обнаружить первые проблемы со здоровьем вполне можно.Samsung не раз ловили на том, как она сначала критиковала Apple, а потом следовала за прямым конкурентом — вырез под фронтальную камеру в экране, отказ от зарядки в комплекте, и так можно перечислять до бесконечности.Умные часы — направление, где она следует собственным принципам, игнорируя компанию из Купертино. Мне нравится, когда в сегменте есть два идеологических противостояния, как было в конце нулевых на рынке смартфонов, когда Apple выпускала компактные телефоны, а Samsung стремилась увеличить экран и сделать смартфон мультимедийным устройством.У Galaxy Watch4 экран круглый, а визуально он напоминает классические механические часы. Так, они эффектно смотрятся на руке, делая образ более солидным, тогда как с прямоугольным экраном Apple Watch он становится футуристичнее, но не строже. Корпус алюминиевый, тактильно приятный, смотрится дорого.Более универсальная операционная система, уникальные возможности и оригинальный дизайн сделали Galaxy Watch4 самыми удобными, практичными и харизматичным умными часами для пользователей Android-смартфонов. Их интересно изучать, они дополняют визуальный образ. Кроме того, эти часы стоят почти вдвое дешевле Apple Watch S7 (18 199 руб. в минимальной комплектации против 36 990 руб.), что делает их еще более привлекательными.Наконец у Apple Watch появился конкурент, который не уступает им по соотношению набора возможностей и влиятельности бренда.