Когда выйдут новые iPad и MacBook Air на M3

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air уже этой весной. Предполагается, что компания проведёт презентацию в марте или апреле.В новом выпуске бюллетеня Power On Гурман высказал свои ожидания от первой презентации Apple в 2024 году. По его словам, нам покажут iPad Air 6-го поколения, которые впервые будет доступен в двух размерах — 10,9 и 12,9 дюйма. Скорее всего, устройства получат чипы M2, обновлённый блок камер, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Никаких серьезных изменений в дизайне не ожидается.Вместе с «Эйрами» нас ждут и «Прошки». Они получат 11- и 13-дюймовые дисплеи OLED и чипы M3. Вполне вероятно, что из-за перехода на OLED следующие модели iPad Pro будут намного дороже текущих. Среди прочих ожидаемых функций — поддержка беспроводной зарядки MagSafe и обновленная клавиатура Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом.Последней новинкой весны 2024 года станет MacBook Air с чипом M3. Apple планирует обновить 13- и 15-дюймовые. Никаких серьезных изменений в дизайне MacBook Air в этом году не ожидается.