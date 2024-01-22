Когда выйдут новые iPad и MacBook Air на M3

Фархад
Ipad

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить новые модели iPad Air, iPad Pro и MacBook Air уже этой весной. Предполагается, что компания проведёт презентацию в марте или апреле.

В новом выпуске бюллетеня Power On Гурман высказал свои ожидания от первой презентации Apple в 2024 году. По его словам, нам покажут iPad Air 6-го поколения, которые впервые будет доступен в двух размерах — 10,9 и 12,9 дюйма. Скорее всего, устройства получат чипы M2, обновлённый блок камер, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Никаких серьезных изменений в дизайне не ожидается.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Вместе с «Эйрами» нас ждут и «Прошки». Они получат 11- и 13-дюймовые дисплеи OLED и чипы M3. Вполне вероятно, что из-за перехода на OLED следующие модели iPad Pro будут намного дороже текущих. Среди прочих ожидаемых функций — поддержка беспроводной зарядки MagSafe и обновленная клавиатура Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом.

Последней новинкой весны 2024 года станет MacBook Air с чипом M3. Apple планирует обновить 13- и 15-дюймовые. Никаких серьезных изменений в дизайне MacBook Air в этом году не ожидается.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
5 самых стильных и практичных чехлов с MagSafe для iPhone
Огромный iPad Air показали на инженерных рендерах
Apple напомнила об одной очень важной функции iOS 17 в новом ролике

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2797
tellurian
Пусть просто пресс релиз выпустят и всё. Быстрее и дешевле будет, чем делать презентацию.
Сегодня в 09:07
#
kardigan
+3443
kardigan
На М10 возьму. Ну или более поздней подожду версии. Когда приблизительно можно ожидать?
Сегодня в 10:18
#
tellurian
+2797
tellurian kardigan
Лет через 7-8 думаю.
2 часа назад в 11:33
#