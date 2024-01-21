Apple напомнила об одной очень важной функции iOS 17 в новом ролике

Компания Apple поделилась на своем YouTube-канале рекламным роликом под названием «Новый водитель», в котором основное внимание уделено одной из самых полезных функций iOS 17.Речь идёт о функции Check in ("На связи") в iMessage, которая позволяет вам автоматически уведомить друга или члена семьи о прибытии в пункт назначения, заверив его в вашей безопасности. В новой рекламе встревоженный отец наблюдает, как его дочь неуклюже отъезжает на машине от дома, врезаясь по пути в скейтборд и мусорную тележку.Затем нам показывают нервничающего отца, который успокаивается после получения уведомления о прибытии дочери в школу. Завершается ролик фразой «Расслабься, это iPhone».