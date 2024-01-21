5 самых стильных и практичных чехлов с MagSafe для iPhone

Фархад


Spigen

Наверняка вы не раз слышали истории о том, как iPhone пережил падение с высокого этажа, самолёте или из стратосферы. Во всех случаях очень важную роль сыграли чехлы, поскольку даже лёгкое соприкосновение с кафельной плиткой при выпадении из кармана может оставить на обеих сторонах смартфона неприятную паутинку.

Ремонт любого iPhone всегда был, есть и будет очень дорогостоящей процедурой, поэтому мы рекомендуем носить свои девайсы в кейсах. Благо на рынке сегодня найти можно чехольчик на любой бюджет и под любой стиль. В этом материале собрали для вас одни из самых приятных внешне и прочных внутренне чехлов на iPhone.

Важно: все представленные цены актуальны только для Москвы при составлении этой заметки. Жители регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность доставки.

COMMO Shield от Яндекса

Commo

В прошлом году Яндекс ворвался на рынок бытовой техники и аксессуаров буквально с двух ног, причём большая часть продукции этой компании получилась очень даже солидной. Чехлы COMMO сделаны из приятного на ощупь силикона. Внутренняя часть проклеена микрофиброй, а внутри самого чехла есть магниты MagSafe. От фирменных «эппловских» они отличаются только прайсом.

Цена: 1471 рубль.

Baseus Crystal Magnetic Case

Baseus

Наверняка бренд Baseus вам уже знаком. Компания успела зарекомендовать себя качественными зарядками, пауэрбанками и прочими аксессуарами. Этот лот — топовый аналог прозрачного чехла Apple с MagSafe, но стоит просто смешных денег. Жирнейший плюс — в комплекте идёт защитное стекло, поэтому докупать его отдельно не придётся. Ну а доставка будет максимально быстрой с российского склада.

Цена: 685 рублей.

Spigen Classic C1

Spigen

Шикарные чехлы под классические iMac G3 от популярного бренда Spigen. В них прекрасно всё: тут есть магниты для крепления аксессуаров, полупрозрачный корпус и нижний фрагмент другого цвета. Выглядит просто бомбово.

Цена: 6725 рублей.

Benks MagClap ArmorPro

Benks

Солидный чехол в чёрном цвете из арамида с MagSafe — вполне отличная замена оверпрайснутым аксессуарам Pitaka. Мы специально не стали выбирать ультратонкий чехол, поскольку такие хуже защищают смартфон при падении на асфальт. Наш лот предлагает надёжную защиту с поглощающими удар бортиками и металлической рамкой над блоком камер.

Цена: 3325 рублей.

Spigen Hybrid Zero One

Spigen

Последние два года стартап Nothing постоянно флексит своими полупрозрачными гаджетами. Вижимо компания Spigen решила влететь в этот поезд хайпа, и выпустила очень стильные чехлы Zero One. Они как бы «показывают» внутренности смартфона, за счёт чего этот модельный ряд пользуется бешеной популярностью во всём мире. Разумеется, в них есть MagSafe.

Сейчас чехлы Spigen Hybrid Zero One можно найти не только на iPhone, но и на флагманы других брендов.

Цена: 4170 рублей.

Конечно же, на рынке есть ещё множество достойных чехлов из кожи, но о них мы расскажем в одной из следующих подборок.

Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Этот «тройник» для розетки с AliExpress покорит всю семью. Берите сразу несколько
Супергеймерский флагман ASUS ROG Phone 8 появился в продаже — и сразу с большой скидкой
Выпущены недорогие смартфоны Poco X6 и M6 Pro. По таким ценам у них просто нет конкурентов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–1097
NYX
Нах весь этот толстостенный оверпрайс кал. Питака 3500-5500р у барыг. Тончайшие четкие и хорошо защищающие от падений.
46 минут назад
#
Mers
+4793
Mers NYX
Питака больше защищает от царапин, чем от падений. Силикон, с его толщиной на углах, при ударе хоть как-то самортизирует… Но из-за него да, смартфон становится пирожочком))
4 минуты назад
#