5 самых стильных и практичных чехлов с MagSafe для iPhone

Наверняка вы не раз слышали истории о том, как iPhone пережил падение с высокого этажа, самолёте или из стратосферы. Во всех случаях очень важную роль сыграли чехлы, поскольку даже лёгкое соприкосновение с кафельной плиткой при выпадении из кармана может оставить на обеих сторонах смартфона неприятную паутинку.



Ремонт любого iPhone всегда был, есть и будет очень дорогостоящей процедурой, поэтому мы рекомендуем носить свои девайсы в кейсах. Благо на рынке сегодня найти можно чехольчик на любой бюджет и под любой стиль. В этом материале собрали для вас одни из самых приятных внешне и прочных внутренне чехлов на iPhone.



Важно: все представленные цены актуальны только для Москвы при составлении этой заметки. Жители регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность доставки.



COMMO Shield от Яндекса



В прошлом году Яндекс ворвался на рынок бытовой техники и аксессуаров буквально с двух ног, причём большая часть продукции этой компании получилась очень даже солидной. Чехлы COMMO сделаны из приятного на ощупь силикона. Внутренняя часть проклеена микрофиброй, а внутри самого чехла есть магниты MagSafe. От фирменных «эппловских» они отличаются только прайсом.



Цена: 1471 рубль.



Baseus Crystal Magnetic Case



Наверняка бренд Baseus вам уже знаком. Компания успела зарекомендовать себя качественными зарядками, пауэрбанками и прочими аксессуарами. Этот лот — топовый аналог прозрачного чехла Apple с MagSafe, но стоит просто смешных денег. Жирнейший плюс — в комплекте идёт защитное стекло, поэтому докупать его отдельно не придётся. Ну а доставка будет максимально быстрой с российского склада.



Цена: 685 рублей.



Spigen Classic C1



Шикарные чехлы под классические iMac G3 от популярного бренда Spigen. В них прекрасно всё: тут есть магниты для крепления аксессуаров, полупрозрачный корпус и нижний фрагмент другого цвета. Выглядит просто бомбово.



Цена: 6725 рублей.



Benks MagClap ArmorPro



Солидный чехол в чёрном цвете из арамида с MagSafe — вполне отличная замена оверпрайснутым аксессуарам Pitaka. Мы специально не стали выбирать ультратонкий чехол, поскольку такие хуже защищают смартфон при падении на асфальт. Наш лот предлагает надёжную защиту с поглощающими удар бортиками и металлической рамкой над блоком камер.



Цена: 3325 рублей.



Spigen Hybrid Zero One



Последние два года стартап Nothing постоянно флексит своими полупрозрачными гаджетами. Вижимо компания Spigen решила влететь в этот поезд хайпа, и выпустила очень стильные чехлы Zero One. Они как бы «показывают» внутренности смартфона, за счёт чего этот модельный ряд пользуется бешеной популярностью во всём мире. Разумеется, в них есть MagSafe.



Сейчас чехлы Spigen Hybrid Zero One можно найти не только на iPhone, но и на флагманы других брендов.



Цена: 4170 рублей.



Конечно же, на рынке есть ещё множество достойных чехлов из кожи, но о них мы расскажем в одной из следующих подборок.



