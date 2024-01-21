Огромный iPad Air показали на инженерных рендерах

Фархад
iPad Air 6
Концепт: Константин Миленин.

В преддверии предполагаемой весенней презентации Apple инсайдеры слили в сеть CAD-чертежи будущего 12,9-дюймового iPad Air.

Портал 91Mobiles поделился изображениями, которые раскрывают общий дизайн нового планшета. Судя по всему, девайс сохранит толстые рамки вокруг экрана, как в текущем iPad Air M1, но блок камеры на задней панели будет в форме таблетки. Он чем-то напоминает расположение камер в iPhone X и iPhone XS.
iPad Air
iPad Air
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Самым заметным изменением в ‌новом iPad Air станет 12,9-дюймовый дисплей. Однако инсайдеры уверены, что Apple также выпустит и 10,9-дюймовую модель.

Источники 91Mobiles также подтвердили слухи, что iPad Air 6-го поколения получит чип M2, а представить новые планшеты Apple может уже в марте.
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Источник:
91mobiles
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Комментарии

kardigan
+3442
kardigan
Похож на айфон x только вздутого размера!
2 часа назад в 14:32
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