Для iPhone 11 или XR: левша, правша

Для iPhone 11 Pro, XS, X: левша, правша

Для iPhone 11 Pro Max или XS Max: левша, правша







Довольно много источников указывают, что iPhone 12 начального уровня получит экран с диагональю 5,4 дюйма. За счет тонких рамок его корпус будет меньше чем у недавнего iPhone SE 2020, который оснащается 4,7-дюймовым дисплеем.Сайт MacRummors нашел просто способ сравнить размеры неанонсированного iPhone 12 со смартфонами текущего поколения. Редакторы подготовили ряд изображений, которые можно скачать на своё устройство и примерно оценить размеры новинки.Если вы владелец актуальной модели iPhone с Face ID, то можете скачать подходящее изображение для своего смартфона:Для получения максимального эффекта сохраните изображение на свой айфон и посмотрите его в полноэкранном режиме. Ожидается, что iPhone 12 будет выпущен в сентябре или октябре этого года.