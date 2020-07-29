Сравнение
Довольно много источников указывают, что iPhone 12 начального уровня получит экран с диагональю 5,4 дюйма. За счет тонких рамок его корпус будет меньше чем у недавнего iPhone SE 2020, который оснащается 4,7-дюймовым дисплеем.

Сайт MacRummors нашел просто способ сравнить размеры неанонсированного iPhone 12 со смартфонами текущего поколения. Редакторы подготовили ряд изображений, которые можно скачать на своё устройство и примерно оценить размеры новинки.

Если вы владелец актуальной модели iPhone с Face ID, то можете скачать подходящее изображение для своего смартфона:
Для получения максимального эффекта сохраните изображение на свой айфон и посмотрите его в полноэкранном режиме. Ожидается, что iPhone 12 будет выпущен в сентябре или октябре этого года.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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