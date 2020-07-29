Довольно много источников указывают, что iPhone 12 начального уровня получит экран с диагональю 5,4 дюйма. За счет тонких рамок его корпус будет меньше чем у недавнего iPhone SE 2020, который оснащается 4,7-дюймовым дисплеем.
Сайт MacRummors нашел просто способ сравнить размеры неанонсированного iPhone 12 со смартфонами текущего поколения. Редакторы подготовили ряд изображений, которые можно скачать на своё устройство и примерно оценить размеры новинки.
Если вы владелец актуальной модели iPhone с Face ID, то можете скачать подходящее изображение для своего смартфона:
- Для iPhone 11 или XR: левша, правша
- Для iPhone 11 Pro, XS, X: левша, правша
- Для iPhone 11 Pro Max или XS Max: левша, правша
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: